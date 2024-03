Hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam ra mắt "bom tấn" SUV đối đầu Mazda CX-5 và Honda CR-V, giá rẻ ngỡ ngàng chưa tới 600 triệu đồng

Mới đây, SAIC Motor Philippines đã chính thức ra mắt mẫu SUV 5 chỗ hoàn toàn mới. “Tân binh” mang tên MG One sở hữu diện mạo trẻ trung, nội thất ngập công nghệ khiến các đối thủ trong phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson phải dè chừng.

Tại thị trường Philippines, MG One 2024 được phân phối với 2 phiên bản cùng mức giá niêm yết như sau: MG One 1.5 CVT STD – P1.298.888 (khoảng 577 triệu đồng) và MG One 1.5 CVT Lux – P1.458.888 ( khoảng 648 triệu đồng).

Tuy nhiên, MG Philippines đang đưa ra chính sách ưu đãi giá đặc biệt, do đó, mức giá sẽ giảm còn: MG One 1.5 CVT STD – P1.223.888 (khoảng 543 triệu đồng) và MG One 1.5 CVT Lux – P1.390.888 (khoảng 618 triệu đồng).

MG One 2024 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.581 x 1.871 x 1.617 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm, ngang cỡ với Mazda CX-5. So sánh với mẫu HS, MG One dài hơn 7 mm, hẹp hơn 5 mm và chiều cao ngắn hơn 47 mm.

Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dual Front Face của thương hiệu MG, MG One 2024 sở hữu vẻ ngoài cơ bắp và trẻ trung với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha nhỏ gọn vuốt về phía sau, tích hợp 3 dải đèn LED định vị ban ngày, và cản trước thể thao. Tương tự MG5 và HS, MG One 2024 cũng có thiết kế đầu xe dốc xuống dưới, gợi liên tưởng đến hình ảnh "cá mập săn mồi".

MG One 2024 được trang bị bộ la-zăng hợp kim kích thước 18/19 inch với thiết kế 5 chấu kép. Phần đuôi là cụm đèn hậu LED có thiết kế tương tự đèn pha, cánh gió mui chia đôi theo phong cách xe đua toát lên vẻ bóng bẩy và năng động, cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật.

Màn hình bên phải có kích thước 12,3 inch là của hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Ngoài ra, mẫu xe Trung Quốc này còn có nội thất bọc giả da, ghế chỉnh điện hai tông màu cũng tối đa hóa sự linh hoạt với khả năng gập 60:40 và cốp sau rộng rãi có thể chở tới 1.120 lít. Bên cạnh đó, xe sở hữu cần số điện tử, nút bấm khởi động máy, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Về sức mạnh, MG One 2024 ở thị trường Philippines được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 8,8 giây, nhẹ khi lái ở tốc độ thấp và ổn định ở tốc độ cao.

MG One có nhiều tính năng an toàn, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí. Đồng thời, xe cũng được trang bị MG Pilot, một hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến. Công nghệ này hoạt động cả ngày lẫn đêm và quét các con đường phía trước cũng như khu vực xung quanh xe để phát hiện các va chạm có thể xảy ra với ô tô, xe đạp, người đi bộ khác và thậm chí cả động vật lớn.

Tại Việt Nam, MG đang được phân phối bởi ông trùm xe Mercedes Haxaco. MG Motor vốn là thương hiệu ô tô đến từ Anh quốc, tuy nhiên từ năm 2005, tập đoàn SAIC (Trung Quốc) đã mua lại MG và đưa hãng xe này trở thành thương hiệu độc quyền, bên cạnh Maxus hay Roewe. SAIC Motor Việt Nam chính thức tiếp quản phân phối MG tại thị trường Việt Nam từ tháng 7/2023. Thương hiệu có các chính sách được đánh giá là "không để khách hàng phải so sánh với hãng nào khác".

Tham khảo: Autoindustriya