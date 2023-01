Hàng triệu người bị sập bẫy ứng dụng lừa đảo xem quảng cáo kiếm tiền, nhiều người Việt là nạn nhân

Dựa trên nhu cầu có thật về việc tăng lượt xem (view) các video nhằm mục đích quảng cáo, một số đối tượng lừa đảo đã nhắm đến những người dùng có thời gian rảnh rỗi với lời hứa hẹn có thể kiếm tiền dễ dàng chỉ bằng cách xem các video.

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại công ty bảo mật Dr. Web đã lên tiếng cảnh báo về loạt ứng dụng trên Google Play, yêu cầu người dùng xem quảng cáo để đổi lấy tiền thưởng.

Với vỏ bọc ứng dụng chăm sóc sức khỏe, đếm bước chân,… những ứng dụng này hứa hẹn sẽ tặng cho người dùng những phần thưởng ngẫu nhiên nếu duy trì thói quen tốt, như đi bộ (Ảnh: BleepingComputer)

Để phần thưởng tăng thêm, ứng dụng buộc người dùng phải ngồi và xem hàng tá video quảng cáo. Chúng thậm chí còn đẩy nhiều quảng cáo, được cho là để "đẩy nhanh" quá trình rút tiền kiếm được.

Tuy nhiên, trái ngược với lời hứa hẹn, những phần thưởng này hầu hết đều không rút ra được hoặc chỉ rút được một khoản nhỏ sau khi người dùng phải xem một lượng lớn quảng cáo.

Trong số 13 ứng dụng được cảnh báo, có đến 3 ứng dụng được tải xuống hơn 20 triệu lần, gồm: Lucky Step - Walking Tracker: 10 triệu lượt tải xuống; WalkingJoy: 5 triệu lượt tải xuống và Lucky Habit: Health tracker: 5 triệu lượt tải xuống. Dr. Web cho biết cả 3 ứng dụng đều có cùng một địa chỉ máy chủ.

Nhiều người dùng đã để lại các đánh giá cho rằng những lời hứa hẹn của các ứng dụng này chỉ là lừa đảo

Một ứng dụng khác cũng được đề cập là Wonder Time, hiện đã được tải xuống hơn 500.000 lần. Ứng dụng này hứa hẹn sẽ tặng thưởng cho người dùng tiền thật khi hoàn thành các nhiệm vụ như cài đặt ứng dụng và trò chơi. Tuy nhiên, số tiền mà người dùng rút được thấp hơn nhiều so với ngưỡng tối thiểu do nhà phát triển đặt ra.

Ngoài ra, Dr. Web cũng cảnh báo các ứng dụng lừa đảo ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play, với hơn 450.000 lượt tải xuống. Danh sách này gồm có:

- Golden Hunt: 100.000 lượt tải xuống

- Reflector: 100.000 lượt tải xuống

- Seven Golden Wolf blackjack: 100.000 lượt tải xuống

- Unlimited Score: 50.000 lượt tải xuống

- Big Decisions: 50.000 lượt tải xuống

- Jewel Sea: 10.000 lượt tải xuống

- Lux Fruits Game: 10.000 lượt tải xuống

- Lucky Clover: 10.000 lượt tải xuống

- King Blitz: 5.000 lượt tải xuống

- Lucky Hammer: 1.000 lượt tải xuống

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, nếu đã lỡ cài đặt bất kỳ ứng dụng lừa đảo nào trên điện thoại, bạn hãy gỡ chúng ngay lập tức. Sau đó chạy phần mềm chống virus để xác định vị trí và xóa mọi phần còn lại.