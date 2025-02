Hàng trăm ngàn lượt khách đổ về NovaWorld Phan Thiet trong dịp Tết Nguyên Đán 2025

Sự kiện mang đến không gian văn hóa, nghệ thuật đa sắc màu với hàng loạt các chương trình lễ hội, âm nhạc sôi động có sự tham gia của các nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng như: Bằng Kiều, Hoàng Hải, Đông Nhi, Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu, Mai Tiến Dũng, Giang Hồng Ngọc, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc…, góp phần thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm NovaWorld Phan Thiet trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

Loạt chương trình đặc sắc chào năm mới đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành "tâm điểm" mùa lễ hội

Theo đó, chuỗi "Tết NovaWorld" lần lượt diễn ra các chương trình như "Show nghệ thuật làng chài", đêm nhạc Top Hit Làn Sóng Xanh, NovaWorld By Night và Acoustic Tết Đẹp, tạo nên một bầu không khí rực rỡ, náo nhiệt, đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm đến hấp dẫn nhất mùa lễ hội năm nay.

Ca sĩ Bằng Kiều trình diễn hai đêm nhạc "Top Hit Làn Sóng Xanh" vào mùng 4 và 5 tết

Là một trong những nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc NovaWorld By Night vào đêm mùng 5 tết, ca sĩ Mai Tiến Dũng hào hứng chia sẻ "Lần đầu tiên được biểu diễn tại NovaWorld Phan Thiet và bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng tại đây, không khí ở đây rất nhộn nhịp, xung quanh lại có nhiều khu vui chơi, giải trí, thực sự là một điểm đến rất hấp dẫn".

Mai Tiến Dũng khuấy động sân khấu với những bản Hit gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ

Theo ghi nhận, trong suốt thời gian diễn ra kỳ nghỉ Tết, Đô thị du lịch biển NovaWorld Phan Thiet đã chào đón hàng trăm ngàn lượt khách đến vui chơi, giải trí. Trong đó, tập trung đông ở các khu vực công viên chủ đề, công viên nước, khiến các lối ra vào cổng soát vé tại các khu vực này luôn trong tình trạng nhộn nhịp do lượng du khách kéo về vui chơi ngày một đông.

Đông đảo du khách lựa chọn NovaWorld Phan Thiet là điểm du xuân trong dịp tết Ất Tỵ 2025

Song song đó, hệ thống các nhà hàng, khu nghỉ dưỡng tại NovaWorld Phan Thiet cũng hoạt động hết công suất nhằm đáp ứng cho nhu cầu vui chơi, lưu trú của du khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2025.

Hệ thống các nhà hàng, công viên, khách sạn, resort luôn trong tình trạng đông đúc du khách

"NovaWorld Phan Thiet mang đến một không khí Tết thực sự rất khác biệt. Ở đây có nhiều sự lựa chọn cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ khi sở hữu nhiều khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán ăn, rất thuận tiện để cả gia đình có thể trải nghiệm cùng nhau" - Chị Quỳnh Trang, du khách đến từ TP.HCM cho biết.

NovaWorld Phan Thiet với hệ sinh thái Stay - Play - Eat trở thành tâm điểm vui chơi trong dịp tết Nguyên đán năm nay

Có thể nói, với lợi thế về hạ tầng giao thông khi nằm trên trục đường kết nối liên tuyến cao tốc TP.HCM – Phan Thiet, cùng với đó là quy mô xây dựng lên đến 1.000 ha, NovaWorld Phan Thiet được xem là "ngôi sao sáng" của ngành du lịch Bình Thuận khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vui chơi, giải trí và lưu trú cho du khách. Đô thị du lịch biển này hiện đang khai thác, vận hành hệ thống các công viên chủ đề, công viên giải trí, chuỗi khách sạn, resort 4-5 sao quốc tế và bungalow resort, hàng chục nhà hàng, café với sức chứa lớn, cụm sân golf 36 hố, tổ hợp thể thao phức hợp chuẩn Olympic,…..và sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống trong tương lai.

Đông đúc du khách check-in NovaWorld Villas dịp Tết 2025 nâng tỷ suất booking đạt trên 95%

Với mô hình "all in one" được đầu tư bài bản, NovaWorld Phan Thiet đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch địa phương. Lượng du khách ồ ạt đổ về địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay đã một lần nữa cho thấy sức hút mãnh liệt của Novaworld Phan Thiet đối với du khách trong nước và quốc tế. Thành công này không chỉ là minh chứng cho sự phát triển bền vững và đẳng cấp của du lịch Phan Thiết mà còn là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị sẵn sàng cho những kỳ nghỉ lễ tiếp theo trong năm 2025.