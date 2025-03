Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa này dịp cuối tuần để được đập tay với mèo

Gần đây, tại chùa Tây Viên ở Tô Châu (Trung Quốc) có một chú mèo nhỏ thích đập tay với du khách đã trở nên nổi tiếng. Chú mèo này đeo một sợi dây chuyền vàng, khi du khách giơ tay ra, nó sẽ giơ móng vuốt lên đáp lại.

Sự tương tác dễ thương này đã làm tan chảy trái tim của nhiều du khách và cư dân mạng. Không ít du khách đã đặc biệt đến để tương tác với nó, cảnh tượng giống như một buổi gặp gỡ người hâm mộ, đôi chân nhỏ của nó bận rộn đến mức không xuể.

Chú mèo biết đập tay tên Đường Đậu bỗng dưng viral ở chùa Tây Viên.

Theo tìm hiểu, chú mèo này không phải là mèo hoang ở chùa Tây Viên, mà là một chú mèo cưng có chủ. Theo lời chủ nhân của chú mèo, mèo được đặt tên là Đường Đậu, 4 tuổi, là một chú mèo Mỹ lông ngắn phối trắng nặng gần 8 cân, thường được gọi là "mèo phô mai".

Vì Đường Đậu mắc bệnh ve tai, sau khi bôi thuốc, tai bị ẩm ướt nên cần phơi nắng. Do đó, mỗi khi cuối tuần thời tiết đẹp, chủ nhân sẽ đưa nó đến chùa Tây Viên dạo chơi và phơi nắng.

Ngay từ hai năm trước, anh ấy đã thường xuyên mang Đường Đậu đến chùa Tây Viên để phơi nắng. Chỉ là gần đây, do video do du khách quay bất ngờ lan truyền mạnh mẽ, số người đến gặp Đường Đậu bỗng tăng vọt, ai cũng muốn đập tay với nó để cầu may mắn.

Sau khi chú mèo đập tay này bùng nổ trên mạng, mỗi ngày có rất nhiều người đổ xô đến tương tác với nó, hiện trường đông nghịt người.

Ngày 1 tháng 3, có cư dân mạng phản ánh rằng khi đối mặt với những cái đập tay của du khách, Đường Đậu không còn nhiệt tình đáp lại như trước, bị cư dân mạng trêu chọc: "Đậm mùi công việc, đi làm mà không điên sao nổi, cuối tuần rồi chẳng lẽ mèo cũng muốn tan ca?".

Thậm chí nó còn hoàn toàn không đáp lại, chuẩn bị "đình công". Chủ đề liên quan đã leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận dưới những video về Đường Đậu như:

- "Thấy chưa, đi làm mà không điên sao được".

- "Nhìn mặt nó là thấy hai chữ 'chán ghét'".

- "Đường Đậu: Đập đập đập, chỉ biết đập, sắp viêm quanh khớp vai rồi đây này, còn đập nữa".

- "Ban đầu chỉ là chơi thôi, giờ thành đi làm, ai mà không điên".

- "Thật sự rất thương chú mèo này, thành ra thế này rồi".

- "Mặt mày mệt mỏi, trong lòng chắc nghĩ: Có để cho nghỉ ngơi không?! Giơ móng mỏi nhừ luôn rồi".

Ngày 3 tháng 3, phóng viên đã liên lạc với chùa Tây Viên, nhân viên cho biết "chú mèo đập tay" không phải là mèo hoang trong chùa, mà là mèo cưng do du khách mang đến, quay livestream ở quảng trường trước cổng chùa.

"Có lẽ anh ta muốn trở thành người nổi tiếng trên mạng, lợi dụng lưu lượng của chùa Tây Viên, nhưng trong khuôn viên chùa, chúng tôi chắc chắn không cho phép dùng mèo để livestream" - nhân viên nói. Vì "chú mèo đập tay" không ở trong chùa, nên họ không có quyền quản lý. Đồng thời, nhân viên chùa Tây Viên cũng nhắc nhở du khách không nên mua thanh mèo ở các cửa hàng gần chùa, vì nhiều sản phẩm là hàng "tam vô" (không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng). Được biết, mùa hè năm ngoái, nhiều mèo trong chùa bị bệnh và chết vì được cho ăn thanh mèo kém chất lượng.

Chùa Tây Viên ở Tô Châu nằm tại số 18 ngõ Tây Viên, đường Hổ Khâu ngoài cửa Xương Môn, Tô Châu, được xây dựng từ thời Nguyên (thế kỷ 13). Đây là đơn vị bảo vệ di sản văn hóa cấp tỉnh Giang Tô. Vì trong chùa có nhiều mèo hoang, một số cư dân mạng gọi nơi đây là "thánh địa vuốt ve mèo". Nhiều cư dân mạng cũng đăng bài trên mạng, nhắc nhở du khách không mua thanh mèo "tam vô" gần đó để cho mèo ăn.