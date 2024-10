Hàng ngàn chiến sĩ công an biểu diễn võ thuật, trấn áp tội phạm ở Đà Lạt

Sáng 13-10, tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Khỏe "Vì An ninh Tổ Quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI - Khu vực 3. Đây là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng của Bộ Công an, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt sắp tới.