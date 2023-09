Hàng like auth là gì?

Vậy like auth là gì? Like auth khác hàng auth ra sao? Chúng ta cùng giải đáp và phân biệt để tránh bị “dắt mũi” nhé.

Khái niệm like auth là gì?

Đúng theo nghĩa đen của tên gọi, like auth là giống thật, chỉ những sản phẩm có độ hoàn thiện cao, giống với hàng chính hãng từ 90 đến 99%. Tuy vậy, like auth vẫn là hàng nhái, hàng giả không thể đặt ngang hàng với hàng thật.

Nếu không am hiểu về sản phẩm lẫn thương hiệu , người mua sẽ rất khó phân biệt thật giả, dễ bị “dắt mũi”. Trên thực tế, không ít seller (người bán hàng) chuyên đồ xách tay dính phốt trà trộn hàng like auth để bán với giá chính hãng nhằm thu lợi bất chính.

Những sản phẩm like auth 1:1 có độ hoàn thiện khá tinh xảo, chỉ phân biệt được thật giả từ những chi tiết rất nhỏ

Có nhiều thuật ngữ để miêu tả hàng like auth như: fake, super fake và replica dựa theo mức độ hoàn thiện sản phẩm, từ đó giá cả cũng có sự chênh lệch. Trong đó, hàng replica 1:1 được coi là phiên bản hàng nhái cao cấp giống đến 99% với đồ thật.

Một số thuật ngữ liên quan của like auth

Giày like auth

Đặt lên bàn cân so sánh, giày like auth có thiết kế bên ngoài y hệt bản chính hãng. Nếu không có kinh nghiệm, bạn khó phân biệt được. Tuy nhiên, với con mắt “nhà nghề” của các con nghiện giày hoặc tín đồ sành điệu, họ chỉ cần lướt qua cũng biết đâu là thật giả.

Xét về độ tinh tế, tất nhiên giày like auth vẫn còn kém vài bậc, nhưng lại được lòng một bộ phận lớn người tiêu dùng bởi giá thành dễ chịu hơn.

Nước hoa like auth

Nếu ngửi lướt qua nước hoa like auth, bạn có thể thấy chúng khá giống so với hàng được mua từ cửa hàng chính hãng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thì dễ dàng nhận ra đó chỉ là hàng fake bởi các nốt hương không tinh tế và đủ đầy bằng. Ngoài ra, độ bám mùi kém cũng là một hạn chế của nước hoa like auth.

Vì là hàng giả, lại dùng trực tiếp lên da, tín đồ nên cẩn trọng để tránh gây dị ứng hoặc những tác hại ngoài mong muốn sau thời gian sử dụng.

Quần áo like auth

Thị trường quần áo like auth rất nhộn nhịp, thậm chí chúng bắt kịp tốc độ ra mắt của hàng chính hãng. Chỉ sau một thời gian ngắn được treo trên kệ bày bán, quần áo like auth giống từ chất liệu, kiểu dáng theo đó cũng xuất hiện. Tuy nhiên, hàng giả thì vẫn là giả, đường kim mũi chỉ không thể chỉnh chu, tinh tế bằng.

Túi xách like auth

Nếu quan tâm đến làng giải trí Việt, chắc hẳn bạn đã quá quen thông tin nữ diễn viên A, nữ hoàng nội y B nghi dùng túi fake… Vậy túi xách like auth có gì mà đến các nghệ sĩ luôn coi trọng hình ảnh trước đám đông bất chấp sử dụng? Đó chính là giá thành siêu hợp lý, dễ mua và dễ “lòe” thiên hạ.

Ngoài các thuật ngữ kể trên, còn rất nhiều món đồ like auth khác tồn tại trên thị trường như đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm… Thị trường hàng giả lúc nào cũng nhộn nhịp bởi lợi nhuận cao chúng mang lại. Vì vậy, bạn cần tỉnh táo khi mua sắm.

Mỹ phẩm cũng có rất nhiều hàng nhái, sử dụng chất liệu rẻ tiền ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Dù hàng like auth nhiều khi có thể giống hàng thật tới hơn 90%, tuy nhiên, những tín đồ thời trang sành điệu, luôn dùng hàng chính hãng thì quyết liệt phản đối việc sử dụng loại hàng này. Họ cho rằng đây là hành động không tôn trọng chất xám của các nhà mốt, đồng thời tạo điều kiện cho việc sản xuất, buôn bán hàng giả.