Hãng kem Nhật xin lỗi công khai vì đã tăng giá kem que nổi tiếng của mình từ 10.000 lên 12.000 đồng sau 25 năm!

Đó là Akagi Nyugyo, công ty đứng sau món kem que Garigari-kun nổi tiếng, vừa phát hành một quảng cáo đặc biệt dài 60 giây để xin lỗi vì… tăng giá thêm 10 yên.

Câu chuyện tưởng như nhỏ nhặt này lại khiến người Nhật bàn tán suốt nhiều ngày. Nguyên nhân nằm ở chỗ, đây là lần tăng giá đầu tiên của Garigari-kun trong suốt 25 năm. Từ năm 1991 đến năm 2016, giá một cây kem Garigari-kun vẫn luôn giữ ở mức 60 yên (tương đương khoảng 10.000 đồng), trước khi được điều chỉnh lên 70 yên (khoảng 12.000 đồng theo tỷ giá hiện nay).

Quảng cáo được phát sóng trên toàn quốc vào đúng ngày 1/4, ngày giá mới có hiệu lực. Trong đoạn video, toàn thể ban lãnh đạo Akagi Nyugyo, gồm Chủ tịch Hideki Inoue, Tổng giám đốc Sota Inoue cùng nhiều nhân viên khác, đứng nghiêm trang trước trụ sở chính của công ty. Không lời biện minh, không quảng bá sản phẩm, chỉ là hình ảnh những con người đang cúi đầu thật sâu trong nền nhạc dân ca buồn man mác, cùng dòng chữ hiện lên: "Chúng tôi đã trụ vững 25 năm… nhưng 60→70".

Tất cả chỉ để nói lời xin lỗi.

Điều khiến khán giả xúc động là sự chân thành. một điều vốn được coi là biểu tượng trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản. Không chỉ là lời nói suông, hành động cúi đầu xin lỗi của ban lãnh đạo thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với khách hàng, ngay cả khi mức tăng giá chỉ tương đương 2.000 VNĐ.

Nhiều người xem quảng cáo cho biết họ cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động, bởi trong thời đại mà việc tăng giá là điều bình thường, một công ty lại chọn cách cúi đầu xin lỗi thay vì đưa ra lý do.

Sau một tuần phát sóng, đoạn quảng cáo đã thu hút hơn một triệu lượt xem trên YouTube. Cư dân mạng Nhật Bản dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần trách nhiệm và khiêm nhường của Akagi Nyugyo, cho rằng đó là "bài học về sự tôn trọng khách hàng mà thế giới nên học hỏi".

Được biết, Garigari-kun là một trong những thương hiệu kem que phổ biến nhất Nhật Bản, bán hơn 4 tỷ que mỗi năm. Loại kem này nổi tiếng không chỉ bởi giá rẻ và hương vị thanh mát, mà còn bởi sự sáng tạo trong việc kết hợp các vị kem độc đáo.

Ngoài những lựa chọn truyền thống như soda, bưởi, táo hay nho, Akagi Nyugyo còn từng tung ra các phiên bản "khó tin" như kem vị mì spaghetti, món hầm trắng hay thậm chí là… súp ngô kem. Những phiên bản giới hạn này luôn tạo nên cơn sốt tại Nhật và giúp thương hiệu giữ vững vị thế trong lòng người tiêu dùng suốt nhiều thập kỷ.

Garigari-kun (ガリガリ君) là thương hiệu kem que đá bào nổi tiếng của Nhật Bản, được biết đến với tên gọi "Mr. Crunchy" (Ngài Giòn Rụm) nhờ kết cấu đặc trưng giòn rụm khi nhai. Sản phẩm được công ty Akagi ra mắt năm 1981, nổi bật với vị soda truyền thống và các hương vị trái cây, nhưng cũng thử nghiệm nhiều hương vị độc lạ như trứng rán, ngô và sinh tố rau củ.

Về lý do tăng giá, công ty cho biết chi phí nguyên liệu và vận hành đã tăng đáng kể trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản đang được khuyến khích tạo lạm phát để thoát khỏi tình trạng trì trệ kéo dài. Việc tăng giá 16% tuy không lớn với từng người tiêu dùng, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng đối với một doanh nghiệp có sản lượng bán ra khổng lồ như Akagi Nyugyo.

Với hơn 4 tỷ que kem tiêu thụ mỗi năm, chỉ cần tăng thêm 10 yên cho mỗi sản phẩm, doanh thu của công ty có thể tăng thêm hàng chục tỷ yên, một con số đủ để duy trì hoạt động và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong thời gian tới.

Dẫu vậy, việc lựa chọn cách xin lỗi công khai thay vì im lặng vẫn cho thấy tinh thần cầu thị đặc trưng của doanh nghiệp Nhật. Trong nền văn hóa nơi mà sự tôn trọng khách hàng được đặt lên hàng đầu, việc tăng giá dù nhỏ cũng được coi là một "món nợ" cần được giải thích và xin lỗi một cách chân thành.

Quảng cáo "xin lỗi vì tăng giá" của Akagi Nyugyo sau đó được giới truyền thông quốc tế nhắc lại nhiều lần như một ví dụ độc đáo về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản. Tờ Quartz và nhiều trang báo lớn bình luận rằng, "nếu các công ty phương Tây thường tìm cách biện minh cho việc tăng giá, thì Akagi Nyugyo lại chọn cách thừa nhận và xin lỗi, điều hiếm thấy trong thời đại thương mại toàn cầu ngày nay".

Gần một thập kỷ sau khi được phát sóng, đoạn quảng cáo vẫn được xem là "huyền thoại truyền thông" tại Nhật Bản, không chỉ bởi sự lan tỏa, mà bởi thông điệp giản dị: tôn trọng khách hàng chính là nền tảng của mọi thành công.

Và có lẽ, chính nhờ tinh thần đó mà những cây kem Garigari-kun vẫn luôn mang đến niềm vui mát lạnh cho người Nhật, dù giá đã tăng thêm 10 yên, nhưng tình cảm của họ dành cho thương hiệu thì vẫn nguyên vẹn như 25 năm trước.