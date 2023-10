Han So Hee tháo hết khuyên trên mặt sau khi nhận phản ứng trái chiều

Theo đuổi phong cách cá tính, cool ngầu, Han So Hee từng không ít lần khiến công chúng bất ngờ với diện mạo ấn tượng, phá cách. Ngoài gu thời trang "chất phát ngất", mỹ nhân đình đám còn có sở thích xăm mình, xỏ khuyên. Thậm chí, người đẹp từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng với hình ảnh khoe khuyên môi và dưới mắt. Tuy nhiên, mới đây, Han So Hee khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi tiết lộ cô đã tháo hết khuyên trên mặt.

Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ :"Tôi đã xỏ khuyên một thời gian, nhưng bây giờ tôi đã tháo tất cả chúng ra. Tôi thường cảm thấy hài lòng sau khi thử một cái gì đó, và bây giờ (sau khi đã thực hiện được), tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Hình ảnh rõ mặt gần nhất của Han So Hee cho thấy gương mặt của nữ diễn viên đã không còn khuyên

Trước đây, Han So Hee từng gặp phải không ít ý kiến trái chiều về việc xăm và xỏ nhiều khuyên. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng nữ diễn viên sẽ gặp trở ngại vì không phải vai diễn nào cũng phù hợp với diện mạo cá tính này. Trong quá khứ, ngôi sao My Name cũng từng phải xóa (hoặc che phủ rất kĩ) những hình xăm cỡ lớn trên cổ và cánh tay. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều ý kiến ủng hộ cho rằng Han So Hee có quyền làm mọi thứ mà cô muốn.

Han So Hee xỏ rất nhiều khuyên trên khuôn mặt

Nhưng Han So Hee không hoàn toàn từ bỏ sở thích xỏ khuyên mà chỉ tạm thời tháo vì tính chất công việc, cô nàng chia sẻ: "Nếu việc xỏ khuyên của tôi giúp phát triển nhân vật trong dự án tiếp theo của tôi, thì tôi sẽ cân nhắc không 'xoá sổ' chúng nữa".

Ngoài ra, trước những lo ngại về việc xỏ khuyên sẽ để lại sẹo, nữ diễn viên cũng giải thích thêm: "Tôi biết mọi người lo lắng tôi có thể bị sẹo nếu tôi giữ xỏ khuyên quá lâu. Nhưng giờ cũng có nhiều phương pháp xử lý sẹo rất tốt nên tôi cũng không để ý tới việc này lắm".

Nguồn: Allkpop