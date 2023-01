Han So Hee: Luôn nhai kĩ để tránh tích mỡ bụng và không ngồi vắt chéo để tránh chân to

Được mệnh danh là nữ thần thế hệ mới của điện ảnh xứ Hàn, Han So Hee vươn lên thành sao hạng A sau khi nổi tiếng với bộ trong phim Thế Giới Hôn Nhân. Không thể phủ nhận, nhan sắc của Han So Hee khiến dân tình phải u mê. Không chỉ ấn tượng gương mặt nữ thần, Han So Hee còn sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh không chút mỡ thừa cùng đôi chân dài không tì vết.

1. Chỉ ăn thực phẩm nguyên mẫu, và nhai tới 50 lần

Han So Hee từng chia sẻ rằng cô có thói quen ăn chậm và nhai rất kỹ, thậm chí cô còn nhai khoảng 50 lần. Thực tế, nhai chậm và kỹ không chỉ tăng cảm giác no mà còn có thể làm cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp cơ thể đặc biệt là vòng bụng không bị tích mỡ thừa.

Việc kiểm soát chế độ ăn uống giúp Han So Hee duy trì vóc dáng cân đối. Ngoài việc tránh các thực phẩm giàu calo như tinh bột và các loại đồ ăn nhiều đường, cô ấy sẽ không ăn những thực phẩm gây gánh nặng cho cơ thể như đồ ăn nhanh, đồ chiên rán... Han So Hee thường ăn ức gà, và rau làm bữa tối. Nhưng Han So Hee cũng bật mí, nếu thèm mì gói hay khoai tây chiên cô vẫn sẽ tự thưởng cho bản thân một lần/ tuần.

2. Duy trì tập yoga và pilates để cơ thể săn chắc

Nói đến giảm cân giữ dáng, ngoài việc kiểm soát chế độ ăn uống, nếu muốn có vóc dáng săn chắc, bạn cần kết hợp luyện tập thể dục đều đặn. Han So Hee duy trì tập yoga và pilates để cải thiện vóc dáng.

Đặc biệt là pilates, đây là phương pháp tập được sao Hàn rất ưa chuộng, trong đó có cả chị đẹp Son Ye Jin. So với yoga, pitates luyện tập với máy và cần dùng lực nhiều hơn nên hiệu quả đốt mỡ và tăng cơ rõ rệt hơn.

Nhưng hơn hết, dù luyện tập theo phương pháp nào thì chị em cũng cần duy trì đều đặn mới mong có kết quả như ý muốn.

3. Massage đôi chân bằng dầu dưỡng

Ngoài việc tập thể dục đều đặn mỗi ngày, Han So Hee duy trì việc massage cho đôi chân bằng dầu dưỡng mỗi khi tập thể dục xong hoặc sau khi tắm xong. Việc này không chỉ giúp thư giãn đôi chân sau khi đứng cả ngày mà còn tránh được mỡ thừa tích tụ. Bên cạnh đó, dầu dưỡng còn kích thích tuần hoàn máu, dưỡng ẩm cho da, đôi chân bạn không chỉ thon gọn mà còn trắng mịn, mềm mại chỉ nhờ bước massage đơn giản.

4. Một thói quen gây hại cho đôi chân nhưng chị em vẫn cứ làm

Có một thói quen gây hại đến đôi chân nhưng chị em lại chẳng hề để ý. Đó là ngồi vắt chéo chân. Tư thế này sẽ dồn lực vào đôi chân, cụ thể là phần bắp đùi, khiến máu khó lưu thông gây nên tình trạng tích mỡ ở đùi, khiến bắp đùi ngày càng to.

Ngoài việc duy trì tư thế cân đối thông qua pilates và yoga, bất cứ lúc nào Han So Hee cũng tự nhắc mình "không được vắt chéo chân". Vậy nên cô nàng lúc nào cũng ngồi thẳng lưng, để hai chân cân bằng hoặc lệch sang bên chứ không bao giờ vắt chéo chân cả. Chị em văn phòng nếu còn giữ thói quen này thì bỏ ngay nhé!

Nguồn: Beauty321