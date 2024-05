Han So Hee lưng trần trắng muốt trong outfit cắt xẻ hết mình, lộ hình xăm ở vị trí táo bạo tại sự kiện khủng sau ồn ào Cannes

Vào chiều 29/5, Han So Hee đã lộ diện tại sự kiện của Dior ở Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện này có sự tham dự của dàn sao Cha Eun Woo, Jung Hae In, Kim Yuna, Haerin (NewJeans)... Tuy nhiên mọi sự chú ý đã đổ đồn vào Han So Hee bởi đây là lần đầu tiên cô lộ diện sau khi bị xua đuổi ở thảm đỏ LHP Cannes.

Tại đây, nữ diễn viên tỏa sáng trong chiếc váy hở lưng táo bạo. Chiếc váy vừa thanh lịch vừa gợi cảm giúp Han So Hee khoe khéo thân hình thanh mảnh hút mắt cùng tấm lưng trần trắng muốt quyến rũ. Đặc biệt, Han So Hee để lộ hình xăm ở vị trí táo bạo khiến ai cũng bất ngờ. Cận cảnh visual của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Quả thật nữ diễn viên có thể bị chỉ trích về tính cách, khả năng diễn xuất nhưng ngoại hình đẹp xuất sắc là điều không ai có thể phủ nhận.

Han So Hee có màn tái xuất ấn tượng sau ồn ào bị xua đuổi, ghẻ lạnh trên thảm đỏ LHP Cannes

Han So Hee diện váy xanh vừa gợi cảm vừa thanh lịch, khoe khéo lưng trần quyến rũ

Chiếc váy tôn lên thân hình thanh mảnh hút mắt...

... cùng vẻ đẹp rạng rỡ, thần thái tỏa sáng của nữ diễn viên

Han So Hee để lộ hình xăm dọc mạn sườn khi diện chiếc váy này

Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên vì những tưởng Han So Hee đã xóa hết hình xăm từ lâu

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên lộ diện sau khi trở về từ Cannes. Tại Cannes, cô có trải nghiệm không mấy vui vẻ khi bị nhân viên xua đuổi trên thảm đỏ và bị truyền thông quốc tế ngó lơ

Sau tất cả, Han So Hee vẫn tái xuất với visual tươi tắn và xinh đẹp

Cận cảnh gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1994. Visual xinh đẹp của Han So Hee là điều không ai có thể phủ nhận

Sự kiện còn có sự góp mặt của dàn sao Cha Eun Woo, Kim Yuna, Haerin (NewJeans), Jung Hae In...

Nguồn: Xports News, SPOTV News

https://kenh14.vn/han-so-hee-lung-tran-trang-muot-trong-outfit-cat-xe-het-minh-lo-hinh-xam-o-vi-tri-tao-bao-tai-su-kien-khung-sau-on-ao-cannes-20240529183911091.chn