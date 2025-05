Han So Hee không lúc nào yên ổn: Đang là nàng thơ Dior xinh như mộng thì mắc mưa

Tối ngày 27/5 (theo giờ Ý), Dior là thương hiệu tiếp theo của mùa này trình làng BST Cruise 2026 tại thành phố Rome. Được tổ chức trong khuôn viên cổ tích của biệt thự cổ Albani, BST mới của Maria Grazia Chiuri giới thiệu tổng cộng 80 thiết kế. Ngồi dự ở hàng ghế đầu của show diễn hoành tráng này có Han So Hee là gương mặt đại diện cho dàn Đại sứ thương hiệu xứ củ sâm.

Sở hữu nhan sắc rực rỡ nhưng phong độ nhan sắc của Han So Hee nhiều lần trồi sụt vì bị phụ thuộc vào vận may của các yếu tố bên ngoài như makeup hay những tay săn ảnh. Thật may lần này, những thứ ấy đều không xảy ra, nhưng thời tiết lại là thứ không mỉm cười với Dior và cô Đại sứ xinh đẹp của hãng.

Han So Hee xuất hiện với tạo hình nền nã ở show Cruise 2026 của Dior (Nguồn @jenica_666).

Từ những phút đầu xuất hiện, Han So Hee đã chinh phục ánh nhìn của công chúng bằng visual ngọt ngào và tinh khôi đúng chất "nàng thơ châu Á". Nữ diễn viên diện một thiết kế 5 năm tuổi có chất liệu voan màu nude từ BST Spring/Summer 2021. Chiếc váy mang đậm tinh thần di sản của Dior, tối giản mà tinh tế, nhẹ nhàng giúp Han So Hee nổi bật mà không cần phô trương. Chiếc túi Lady D-Joy trắng thanh lịch trong tay cô càng hoàn thiện tổng thể thanh lịch nhưng đậm chất thời trang cao cấp.

Han So Hee về đích xuất sắc với tạo hình cổ điển, nhẹ nhàng.

Nữ diễn viên không chỉ khéo léo tôn lên ngoại hình mong manh của bản thân mà còn hoàn toàn ăn khớp với vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn của khung cảnh nơi tổ chức show diễn.

Hoàn thiện tạo hình này Han So Hee lựa chọn layout tóc uốn nhẹ, buông mái tự nhiên cùng lối makeup trong veo tôn trọn làn da sứ và đôi mắt biết nói. Hung thần Getty Images thường xuyên "không đội trời chung" với Han So Hee lần này cũng không có cớ làm khó ngôi sao Hàn Quốc, chỉ có điều bức ảnh này khiến nữ diễn viên có phần bị ăn bớt chiều cao.

Qua ống kính của Getty Images, Han So Hee lần này có hơi thấp bé.

Show diễn được tổ chức ngoài trời, do đó khi cơn mưa bất chợt đến, có vẻ như dù đã nỗ lực che chắn nhưng Han So Hee vẫn không thể giữ được mái tóc bồng bềnh như lúc ban đầu.

Qua hình ảnh chia sẻ từ người hâm mộ cho thấy khi trở về trước khách sạn, mái tóc của nữ diễn viên đã được buông xoã hoàn toàn để hong khô. Dù tóc có hơi bết vì tình huống bất khả kháng nhưng Han So Hee vẫn xinh đẹp không có điểm nào chê.