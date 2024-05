Han So Hee bị chê kém sang giữa dàn sao hạng A ở sự kiện Dior vì 1 chi tiết táo bạo

Chiều 29/5, Han So Hee chiếm sóng mạng xã hội khi tham dự sự kiện của Dior ở Seoul, Hàn Quốc. Bên cạnh nhan sắc quyến rũ, nhiều khán giả còn đổ dồn sự chú ý vào hình xăm lớn dọc mạn sườn của nữ minh tinh họ Han. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt để lại những lời nhận xét thiếu tích cực khi nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân công khai hình xăm ở vị trí táo bạo. Rất nhiều ý kiến cho rằng, hình xăm lớn khiến Han So Hee trở nên kém sang và trông lạc lõng giữa các khách mời nữ thanh lịch tại sự kiện do thương hiệu cao cấp Dior tổ chức.



Cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng trước màn lộ diện mới đây của Han So Hee: "Hình xăm khiến cô ấy trông kém sang tại sự kiện", "Hình xăm lớn làm mất đi sự thanh lịch của bộ trang phục", "Tôi thấy việc khoe hình xăm lớn như vậy không phù hợp với bầu không khí của sự kiện Dior. Dior luôn tôn vinh vẻ thanh lịch, nữ tính", "Han So Hee quá đẹp, nhưng phong cách này không phù hợp với sự kiện của Dior. Nếu cô ấy là người bình thường, tôi sẽ khen đẹp. Nhưng cô ấy là người nổi tiếng lại đang tham dự 1 sự kiện trang trọng đấy", "Tôi thấy hình xăm lớn như vậy hợp với những sự kiện do Balenciaga hay Gucci tổ chức hơn"...



Han So Hee khiến người hâm mộ mê mẩn trước nhan sắc "10 điểm không có nhưng" cùng thần thái sang chảnh ngút ngàn

Bên cạnh lời khen về mặt nhan sắc, nữ diễn viên phải đối mặt với những phản hồi tiêu cực liên quan tới hình xăm lớn dọc mạn sườn. Nhiều khán giả nhận xét rằng, hình xăm khiến minh tinh sinh năm 1994 trở nên kém sang

Việc Han So Hee công khai hình xăm được cho là không phù hợp với bầu không khí tại 1 sự kiện trang trọng do thương hiệu cao cấp Dior tổ chức

Không ít netizen còn cho rằng Han So Hee đã trở nên lạc lõng giữa dàn sao nữ thanh lịch tại sự kiện mới đây

Tại sự kiện Dior, khoảnh khắc nữ diễn viên họ Han vén tóc, khoe trọn góc ngiêng "đỉnh chóp" chấp cam thường cũng được netizen chia sẻ rần rần trên mạng xã hội

Đây không phải lần đầu tiên Han So Hee trở thành tâm điểm bàn tán khi để lộ hình xăm trước công chúng. Tại sân bay Hàn Quốc hồi tháng 7 năm ngoái, nữ minh tinh Thế Giới Hôn Nhân công khai cả bộ hình xăm trải dài từ trước vòng 1 cho đến 2 cánh tay. Thế nhưng, nhiều người cho rằng hình xăm trên người Han So Hee chỉ là xăm dán.

Han So Hee từng vướng tranh cãi sau khi bị netizen "đào xới" lên loạt ảnh cho thấy nữ diễn viên từng có nhiều hình xăm lớn trên cơ thể hồi chưa chính thức lấn sân sang diễn xuất. Đáp lại, minh tinh 9X bày tỏ: "Đúng, đó chính là tôi của quá khứ, mà đúng hơn là vài năm trước. Nói 'quá khứ' nghe thật to lớn làm sao. Thật lạ là người ta có thể chấp nhận nam diễn viên hút thuốc, xăm hình nhưng với nữ diễn viên thì không. Nhưng sống trong ngành này, chúng ta buộc phải hoàn thiện bản thân từ những lời chỉ trích và tôi nghĩ mình đã làm được rồi".

Công chúng đổ dồn sự chú ý vào loạt hình xăm của Han So Hee trong lần lộ diện ở sân bay vào giữa năm ngoái. Những hình xăm này xuất hiện trên cả cánh tay và xương quai xanh của mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân. Nhưng nhiều fan khẳng định đây là xăm dán

Trong quá khứ, mỹ nhân sinh năm 1994 từng có nhiều hình xăm lớn nhưng đã xóa bỏ khi bắt đầu làm diễn viên

Nguồn: Allkpop

https://kenh14.vn/han-so-hee-bi-che-kem-sang-giua-dan-sao-hang-a-o-su-kien-dior-vi-1-chi-tiet-tao-bao-20240530104529358.chn