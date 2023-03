Hàn Quốc có nàng mặc 'bốc' hơn Rosé ở show Saint Laurent, đại diện Cbiz trắng phát sáng, các sao khác cũng chất lừ

Dua Lipa và Rosé đã có màn so kè sắc vóc chung khung hình trên front-row. So với 1 Dua Lipa diện đồ layer nhiều lớp với khuyên tai to bản, mũ trùm kín đầy cool ngầu thì Rosé bên chiếc quần tất xuyên thấu và áo xẻ sâu trông lại phóng khoáng và nữ tính