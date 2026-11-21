Từ Hoàng Hậu Tái Hôn, câu chuyện lựa chọn bối cảnh, chất liệu cho truyền hình Hàn lại trở thành đề tài đáng bàn.

Bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) sở hữu nguyên tác webtoon gần 3 tỷ lượt xem, quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young, lại được phát hành trên nền tảng Disney+, bộ phim có gần như mọi lợi thế để trở thành một bom tấn truyền hình. Thực tế, tác phẩm cũng nhanh chóng lập thành tích đáng nể về lượt xem toàn cầu. Thế nhưng, thứ khiến Hoàng Hậu Tái Hôn được bàn tán nhiều không chỉ là câu chuyện tình yêu và cuộc chiến quyền lực chốn hoàng cung, mà còn là những chiếc váy bị ví như đồ cosplay, phụ kiện gây tranh cãi và một thế giới hoàng gia chưa thực sự thuyết phục được người xem.

Đây không đơn thuần là chuyện một bộ phim có tạo hình đẹp hay xấu. Hoàng Hậu Tái Hôn đang phơi bày một bài toán khó hơn đối với ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc. Khi muốn bước ra khỏi những câu chuyện cổ trang quen thuộc để chinh phục dòng fantasy hoàng gia mang phong cách châu Âu, liệu truyền hình Hàn đã thực sự có đủ năng lực sản xuất và ngôn ngữ thẩm mỹ để làm chủ thể loại này?

Có kinh nghiệm làm phim cổ trang không đồng nghĩa với việc làm tốt fantasy hoàng gia châu Âu

Trước hết, phải thừa nhận Hàn Quốc không thiếu những tác phẩm cổ trang xuất sắc. Từ Nàng Dae Jang Geum, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đến Người Tình Ánh Trăng hay The Red Sleeve, Người Yêu Dấu,... phim Hàn mấy chục năm qua từng nhiều lần chinh phục khán giả bằng những câu chuyện hoàng cung, tranh đấu quyền lực và tình yêu trong bối cảnh lịch sử. Những tác phẩm này có lợi thế lớn khi khai thác chất liệu văn hóa bản địa, từ trang phục, kiến trúc, lễ nghi đến hệ thống phân cấp xã hội. Ekip sản xuất có nền tảng tham chiếu rõ ràng để xây dựng một thế giới vừa đẹp mắt vừa có tính thuyết phục.

Nhưng fantasy hoàng gia lấy cảm hứng từ châu Âu lại là một câu chuyện khác. Đây không đơn giản là việc thay hanbok bằng những chiếc váy xòe cầu kỳ, thêm vương miện, cung điện và những buổi dạ tiệc xa hoa. Một thế giới giả tưởng kiểu phương Tây đòi hỏi sự đồng bộ từ kiến trúc, phục trang, trang sức, đạo cụ đến nghi thức hoàng gia và cách các nhân vật tương tác với nhau. Tất cả phải cùng tạo nên một hệ thống thẩm mỹ thống nhất, khiến người xem tin rằng những vương quốc ấy thực sự tồn tại.

Hoàng Hậu Tái Hôn lựa chọn giữ nguyên thế giới Đế quốc phương Đông và Vương quốc phương Tây của nguyên tác thay vì Hàn hóa bối cảnh. Ekip thậm chí đã ghi hình tại những địa điểm nổi tiếng ở châu Âu như cung điện Schleissheim (Đức), khu vườn Kromeriz (Cộng hòa Czech) hay thành phố Kutna Hora. Đây rõ ràng là nỗ lực nghiêm túc nhằm tạo dựng không gian cho câu chuyện. Tuy nhiên, việc sử dụng kiến trúc châu Âu thật không đồng nghĩa với việc toàn bộ thế giới trên màn ảnh tự động trở nên thuyết phục.

Một trong những vấn đề bị khán giả nhắc đến nhiều nhất sau khi Hoàng Hậu Tái Hôn phát hành là phục trang. Những bộ váy được thiết kế cầu kỳ, phụ kiện hoàng gia và tạo hình nhân vật vốn phải góp phần xây dựng vẻ xa hoa lại trở thành tâm điểm của những màn chế giễu trên mạng xã hội. Một số phụ kiện thậm chí bị người xem tìm kiếm và so sánh với những món đồ giá rẻ trên các sàn thương mại điện tử.

Đáng chú ý, tranh cãi không chỉ dừng ở chuyện khán giả có thích một bộ váy hay không. Vấn đề nằm ở sự kết nối giữa trang phục và người mặc. Một thiết kế có thể rất cầu kỳ khi đứng riêng lẻ nhưng chưa chắc phù hợp với vóc dáng, thần thái, chuyển động của diễn viên hay bối cảnh mà nhân vật xuất hiện. Trang phục hoàng gia đâu chỉ cần đẹp mà còn phải thể hiện được địa vị, quyền lực và tính cách của người mặc. Khi các yếu tố này không hòa hợp, cảm giác về một thế giới xa hoa cũng dễ dàng sụp đổ.

Ngày 14/11, đại diện Disney Korea đã lên tiếng giải thích rằng trang phục của hai vương quốc được thiết kế theo hai định hướng riêng biệt. Đế quốc phương Đông sử dụng màu sắc đậm, họa tiết cầu kỳ để thể hiện sự giàu có và quyền lực, trong khi Vương quốc phương Tây theo đuổi vẻ đẹp tiết chế với gam màu nhẹ và đường cắt thanh lịch. Phía Disney cũng nhấn mạnh đây là tác phẩm giả tưởng, không tái hiện một thời kỳ lịch sử cụ thể mà kết hợp thời trang hoàng gia cổ điển với yếu tố hiện đại.

Tuy nhiên, đây cũng là điểm cần đặt dấu hỏi. Một bộ phim không nhất thiết phải tuân thủ chính xác lịch sử để tạo ra thế giới thuyết phục. Fantasy có quyền sáng tạo, thậm chí có thể phá vỡ những quy chuẩn thẩm mỹ quen thuộc. Nhưng tự do sáng tạo không đồng nghĩa với việc mọi lựa chọn đều mặc nhiên hợp lý. Nếu đã xây dựng hai vương quốc với bản sắc riêng, nhà sản xuất cần khiến sự khác biệt ấy hiện lên tự nhiên và nhất quán trên màn ảnh, thay vì chỉ dừng lại ở lời giải thích về ý đồ thiết kế.

Một bộ phim giả tưởng không cần giống lịch sử, nhưng phải khiến khán giả tin vào thế giới mà nó tạo ra.

Đừng cố trở thành Bridgerton thứ hai khi truyền hình Hàn đã có bản sắc riêng

Thực tế, những tranh cãi về Hoàng Hậu Tái Hôn không chỉ xoay quanh tạo hình. Khán giả còn có những ý kiến trái chiều về cách thoại, diễn xuất, lựa chọn đạo diễn và sự phù hợp giữa các diễn viên với hình tượng nhân vật vốn đã rất quen thuộc trong nguyên tác.

Một số câu thoại mang màu sắc tiểu thuyết giả tưởng khi được đưa lên màn ảnh tạo cảm giác cường điệu, thiếu tự nhiên. Những biểu cảm, cử chỉ và cách thể hiện tình cảm của nhân vật cũng trở thành chất liệu cho các video chế trên mạng xã hội. Điều này cho thấy thách thức của chuyển thể ngoài tái hiện đúng trang phục hay bối cảnh, thì còn nằm ở việc chuyển đổi ngôn ngữ kể chuyện từ webtoon, web novel sang phim truyền hình.

Nguyên tác Hoàng Hậu Tái Hôn có không gian rộng lớn để phát triển các mối quan hệ, tuyến nhân vật phụ và những xung đột chính trị. Trong khi đó, phiên bản truyền hình chỉ có 10 tập, tập trung chủ yếu vào bốn nhân vật gồm Navier, Sovieshu, Rashta và Heinrey. Việc cô đọng câu chuyện giúp nhịp phim nhanh hơn nhưng cũng đặt ra nguy cơ làm mỏng quá trình xây dựng thế giới, khiến một số diễn biến thiếu chiều sâu cần thiết.

Nói cách khác, nhà sản xuất không chỉ phải tạo ra một cung điện đẹp mắt mà còn phải khiến những quy tắc, mối quan hệ và xung đột bên trong cung điện ấy trở nên có sức sống. Đây là điều không thể giải quyết chỉ bằng ngân sách lớn hay một dàn diễn viên nổi tiếng.

Việc Hoàng Hậu Tái Hôn thường xuyên được đặt cạnh Bridgerton cũng cho thấy kỳ vọng lớn dành cho dự án. Cả hai đều khai thác thế giới quý tộc, tình yêu, hôn nhân và những cuộc đấu trí trong giới thượng lưu. Tuy nhiên, Bridgerton đã xây dựng được một ngôn ngữ hình ảnh riêng qua nhiều mùa phim, từ phục trang, thiết kế bối cảnh đến cách dàn dựng những buổi vũ hội xa hoa. Đó là một thế giới giả tưởng được tổ chức tương đối nhất quán, dù không nhằm tái hiện lịch sử một cách chính xác.

Hàn Quốc hoàn toàn có quyền thử sức với dòng phim này. Thậm chí, việc mở rộng thể loại là cần thiết nếu truyền hình Hàn muốn tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và chinh phục những nhóm khán giả quốc tế mới. Nhưng việc chạy theo một mô hình đã thành công ở thị trường quốc tế cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cạnh tranh trên chính sân chơi đó. Nếu chỉ có một IP nổi tiếng, dàn sao đình đám và những bộ trang phục mang phong cách châu Âu, nhà sản xuất khó có thể tạo ra lợi thế lâu dài.

Trong khi đó, những tác phẩm như Kingdom hay The Red Sleeve cho thấy phim Hàn có thể tạo ra sức hút quốc tế bằng chính chất liệu lịch sử, văn hóa và thẩm mỹ của mình. Thay vì cố gắng trở thành một Bridgerton khác, truyền hình Hàn hoàn toàn có thể tìm kiếm cách tiếp cận riêng với fantasy, kết hợp chất liệu bản địa cùng trí tưởng tượng hiện đại để tạo nên những thế giới không thể nhầm lẫn.

Hoàng Hậu Tái Hôn thành công về lượt xem và chỉ có vậy

Công bằng mà nói, không thể gọi Hoàng Hậu Tái Hôn là một thất bại thương mại. Theo Korea Times ngày 17/11, bộ phim trở thành “nội dung nguyên bản địa phương” được xem nhiều nhất toàn cầu của Disney+ trong ba ngày đầu phát hành, đứng đầu tại hơn 50 thị trường và dẫn đầu bảng xếp hạng độ thảo luận phim truyền hình tuần đầu tháng 11. Tính đến thời điểm bài báo này đăng tải, tác phẩm đã phát hành 6/10 tập. Ngày 18/11, hai tập tiếp theo được lên sóng và bộ phim dự kiến khép lại vào ngày 25/11.

Thậm chí, ngày 18/11, đại diện nội dung địa phương của Disney+ còn gọi đây là dự án thách thức lớn nhất trong năm, thừa nhận việc chuyển thể một câu chuyện romance fantasy mang bối cảnh phương Tây không phải nhiệm vụ dễ dàng với ngành sản xuất Hàn Quốc. Bà cho rằng sức hút của IP nguyên tác cùng đội ngũ sản xuất đã góp phần tạo nên thành tích toàn cầu của bộ phim.

Nhưng thành tích lượt xem và chất lượng sản xuất là hai câu chuyện khác nhau. Một bộ phim có thể thu hút hàng triệu khán giả nhờ danh tiếng nguyên tác, dàn diễn viên và hiệu ứng tò mò, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi khía cạnh của tác phẩm đều đã được hoàn thiện. Khi những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên mạng xã hội lại là các màn chế ảnh trang phục, lời thoại hay tạo hình gây cười, nhà sản xuất cũng cần tự hỏi liệu hiệu ứng lan truyền ấy có thực sự phản ánh trải nghiệm mà họ muốn mang đến cho khán giả.

Hoàng Hậu Tái Hôn không phải lý do để Hàn Quốc từ bỏ dòng fantasy hoàng gia phương Tây. Nhưng đây là lời nhắc rằng không thể xem thể loại này như một công thức dễ dàng để tạo ra bom tấn quốc tế. Muốn bước vào một thế giới xa lạ, nhà sản xuất cần chuẩn bị đủ kiến thức, kinh nghiệm và năng lực sáng tạo để khiến khán giả tin vào nó.