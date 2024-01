Hai vợ chồng cầm đầu đường dây cho vay với lãi suất 360%/năm

Ngày 5-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa bắt giữ cặp vợ chồng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi và 1 đối tượng có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi do hai vợ chồng Phạm Đình Chí (35 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Thảo (33 tuổi, cùng ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) cầm đầu. Ngoài hai vợ chồng Chí và Thảo, công an tạm giữ đối tượng Huỳnh Tấn Phát (33 tuổi, trú xã Tịnh Hà).

Đối tượng Phan Đình Chí tại cơ quan công an

Hồ sơ vụ việc cho thấy nhóm nghi can này đã thực hiện hành vi cho vay nặng lãi hơn 2 năm qua với lãi suất từ 121-365%/năm.



Sau khi cho các cá nhân có nhu cầu vay tiền, đến thời hạn vợ chồng Chí đi thu nợ gốc và lãi. Nhiều cá nhân sau khi vay tiền không có khả năng trả nợ hoặc bỏ trốn thì bị Huỳnh Tấn Phát đến nhà con nợ hoặc nhà người thân la lối, đe dọa... Đối với người vay đang kinh doanh buôn bán, các đối tượng này đến quậy phá, đập đồ đạc, cản trở không cho buôn bán, kinh doanh.