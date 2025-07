Hai ứng viên “nặng ký” dừng hành trình: Điều gì đang xảy ra tại The TVFACE 2025?

Trước đó, khi hồ sơ các ứng viên được công bố trên Fanpage của chương trình, Kim Tuyến và Kim Chi đều được giới chuyên môn và khán giả đánh giá là hai "ứng viên nặng ký" với nhiều tiềm năng để tiến sâu. Hình ảnh profile của cả hai đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ghi nhận sự xuất hiện đầy năng lượng tại nhà chung, tham gia các hoạt động nhóm và thử thách đầu tiên cùng các ứng viên khác.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã bày tỏ thắc mắc khi danh sách Top 30 công bố trên fanpage chính thức của chương trình chỉ còn 28 gương mặt. Trả lời báo chí, ông Phạm Thanh - Nhà sản xuất dự án Gương mặt truyền hình – The TVFACE 2025 xác nhận: "Hai ứng viên rút lui vì lý do cá nhân. Hành trình The TVFACE kéo dài liên tục từ 2 đến 3 tháng, với lịch trình dày đặc, bao gồm các giai đoạn: Tìm kiếm - Đào tạo - Thử thách - Vinh danh. Chính vì vậy, không phải ứng viên nào cũng có thể sắp xếp để đồng hành đến cuối cùng."

Ông cũng nhấn mạnh thêm: "Trải nghiệm của ứng viên là yếu tố quan trọng hàng đầu, nên khi các bạn có nguyện vọng dừng lại vì lý do cá nhân, Ban tổ chức luôn tôn trọng quyết định đó".

Không chỉ gói gọn trong lớp học, các buổi huấn luyện của The TVFACE 2025 còn đưa Top 30 đến nhiều không gian trải nghiệm thực tế

The TVFACE 2025 vẫn tiếp tục hành trình cùng 28 ứng viên còn lại, trong đó có nhiều gương mặt đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng như: các Tiktoker "triệu views" Tạ Công Bằng, Nguyễn Thanh Nhí, Kan Hy, Cảnh Luân, hay Miss Teen International Ngô Ngọc Gia Hân… Ngoài ra, những cái tên từng có thành tích tại các cuộc thi nhan sắc như Phan Giang (Mr World Việt Nam), Xuân Dung (Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2025) cũng được xem là những "ẩn số" thú vị.

Gương mặt truyền hình - The TVFACE là một trong những dự án hấp dẫn nhất về nghề dẫn chương trình hiện nay. Năm nay, chương trình quay trở lại với chủ đề "Tiếng nói tạo tiếng vang - Aura Voice", tiếp tục thu hút hàng trăm hồ sơ dự tuyển từ khắp cả nước, qua đó chọn ra Top 30 gương mặt nổi bật nhất bước vào chặng đua chính thức.

Top 30 Gương mặt truyền hình – The TVFACE 2025 chính thức lộ diện

Ngay sau khi Top 30 Gương mặt truyền hình – The TVFACE 2025 chính thức lộ diện, các ứng viên đã bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên sâu với hệ thống học phần được thiết kế bài bản và chuyên nghiệp. Top 30 cũng được chia thành 3 đội với sự dẫn dắt của Top 3 đương nhiệm - Quán quân Trọng Hiền, Á quân Quản Hân, Á quân Quốc Trí.

The TVFACE 2025 mang đến lộ trình đào tạo thực tiễn, khác biệt với các sân chơi thông thường, được triển khai bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm

Khác với những sân chơi thông thường, The TVFACE 2025 mang đến lộ trình đào tạo thực tiễn, được trực tiếp triển khai bởi đội ngũ biên tập viên Đài Truyền hình TP.HCM cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Trong đó, các ứng viên đã lần lượt trải qua các học phần trọng điểm: Nhà báo - Voice Artist Đông Quân phụ trách học phần "Rèn giọng", giúp học viên làm chủ kỹ năng phát âm, kiểm soát hơi thở và biểu cảm bằng giọng nói. Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài hướng dẫn học phần "Biên tập và phân tích nội dung", mở rộng tư duy ngôn ngữ và kỹ năng xử lý thông tin.

Doanh nhân Phan Việt Thắng đồng hành trong học phần "Xây dựng thương hiệu cá nhân", giúp ứng viên định vị hình ảnh và phát triển năng lực truyền thông. Doanh nhân Chung Tấn Bảo - Founder Ben&Tod mang đến học phần "Kỹ năng thời trang và phát triển dự án", giúp các ứng viên nâng cấp phong cách cá nhân.

Á hậu - MC Hoàng Oanh mang đến những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm nghề, giúp các ứng viên thêm vững tin trên hành trình phía trước

Đồng hành cùng hành trình còn có sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt như doanh nhân Lê Đăng Khoa - Mentor TVFACE 2022, Á hậu - MC Hoàng Oanh, Miss International Queen Vietnam 2025 Hà Tâm Như, nhà sáng tạo nội dung Khánh Kobe… Bên cạnh đó, bộ ba truyền cảm hứng Trọng Hiền - Quản Hân - Quốc Trí, những gương mặt xuất sắc từ mùa giải 2022 cũng chính thức trở lại trong vai trò mentor, đồng hành xuyên suốt cùng Top 30 trong hành trình chinh phục danh hiệu Gương mặt truyền hình 2025.

Không chỉ gói gọn trong lớp học, các buổi huấn luyện của The TVFACE 2025 còn đưa Top 30 đến nhiều không gian trải nghiệm thực tế, để mỗi cá nhân rèn luyện, nâng tầm năng lực lẫn cảm xúc nghề nghiệp.

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là nhiều ứng viên dù chưa kết thúc chương trình nhưng đã nhận được lời mời cộng tác từ các kênh truyền hình lớn như HTV, tham gia các sự kiện quy mô quốc tế, và trở thành đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn. Điều đó cho thấy The TVFACE không chỉ là một cuộc thi, mà còn là bệ phóng cho những người trẻ yêu nghề MC bước vào con đường chuyên nghiệp.

Đêm Final Voice, nơi vinh danh Gương mặt truyền hình 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 8/2025 - đánh dấu chặng cuối của hành trình "Tiếng nói tạo tiếng vang".