Hai trường hợp không được bồi thường Bảo hiểm Nhân thọ cần đặc biệt lưu ý

Khi mua Bảo hiểm Nhân thọ nhưng không được bồi thường, lý do có thể đến từ một hoặc nhiều yếu tố liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, quá trình kê khai, hoặc điều kiện bảo hiểm.

Ngoài các lý do phổ biến như: Trường hợp không nằm trong phạm vi bảo hiểm (sử dụng chất kích thích dẫn đến tử vong, tự sát...), bệnh lý có sẵn nhưng không được kê khai hoặc đã bị loại trừ từ đầu, hay sự kiện xảy ra trong thời gian chờ, công ty bảo hiểm có quyền từ chối chi trả, dưới đây là hai trường hợp không được đền bù Bảo hiểm Nhân thọ mà bạn nhất định phải lưu ý:

Thay đổi nơi ở, công việc

Anh Bảo, sinh sống ở TP.HCM, đã mua một hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ trong thời gian làm bảo vệ. Sau 10 năm, anh về quê sống và bắt đầu làm nghề lái xe taxi. Do cuộc sống mới có nhiều việc lo lắng nên anh Bảo đã quên khai báo với bên mua bảo hiểm.

Ảnh: Internet.

Không may, anh Bảo gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi gia đình anh yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi, họ nhận được quyết định từ chối. Lý do là hợp đồng bảo hiểm có quy định người tham gia phải thông báo các thay đổi lớn về nơi ở hoặc nghề nghiệp, đặc biệt nếu công việc mới có mức độ rủi ro cao hơn.

Trong hợp đồng bảo hiểm luôn có điều khoản yêu cầu người tham gia phải thông báo bất kỳ thay đổi lớn nào về nghề nghiệp hoặc nơi ở, đặc biệt nếu công việc mới thuộc nhóm có rủi ro cao hơn so với công việc cũ.

Với trường hợp này, nghề lái xe taxi của anh Bảo được đánh giá có rủi ro cao hơn so với nghề bảo vệ. Vì anh Bảo không thực hiện nghĩa vụ khai báo thông tin thay đổi, không kịp thời thông báo dẫn đến hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực.

2. Tham gia hoạt động thể thao nguy hiểm

Anh Hưng là một người đam mê du lịch và đặc biệt yêu thích thể thao. Anh thường xuyên vắng nhà với những chuyến đi chơi xa. Ba mẹ anh Hưng vì chu đáo nên đã mua cho anh một hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ.

Vào năm thứ 3 của hợp đồng, anh Hưng tham gia một chuyến leo núi. Trong quá trình leo lên một đỉnh núi cao, anh Hưng không may gặp tai nạn và rơi xuống vực bị thương nặng. Do đã mua Bảo hiểm Nhân thọ với quyền lợi chi trả khi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, gia đình anh Hưng sau đó yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi. Tuy nhiên, ba mẹ anh vô cùng bất ngờ khi nhận được quyết định từ chối chi trả. Sau khi làm việc, ba mẹ anh Hưng vỡ oà nhận ra lý do: Tai nạn xảy ra khi anh Hưng đang tham gia một hoạt động nguy hiểm. Leo núi được xem là hoạt động mạo hiểm, có rủi ro cao về tai nạn. Hầu hết các hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ đều loại trừ quyền lợi bảo hiểm nếu tai nạn xảy ra khi tham gia hoạt động như leo núi, nhảy dù, đua xe tốc độ, hoặc các môn thể thao nguy hiểm.

Ảnh: Internet.

Khi xem kỹ lại hợp đồng của anh Hưng, ba mẹ anh xác nhận công ty bảo hiểm có ghi rõ: Các trường hợp tử vong do tham gia hoạt động nguy hiểm (như nhảy dù, leo núi, đua xe tốc độ, lặn biển,…) không nằm trong phạm vi bảo hiểm. Hợp đồng đã loại trừ rõ ràng trường hợp này. Nếu khách hàng có nhu cầu, các công ty bảo hiểm cho phép mua thêm quyền lợi để bảo vệ trong trường hợp tham gia hoạt động nguy hiểm để người tham gia bảo hiểm cảm thấy an tâm hơn. Nhưng ba mẹ anh Hưng đã không lường trước được con trai sẽ tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm nên không mua thêm quyền lợi bổ sung cho anh.

Đây là hai trường hợp mà rất nhiều người mua bảo hiểm có thể sơ sót bỏ qua. Tham gia Bảo hiểm Nhân thọ là cách để bảo vệ tương lai tài chính của bạn và gia đình, đặc biệt trong những tình huống rủi ro không lường trước. Để tối ưu hiệu quả, trước khi tham gia bảo hiểm, người mua cần làm những điều sau:

Nói rõ nhu cầu của mình cho nhân viên tư vấn bảo hiểm để tìm hiểu gói bảo hiểm phù hợp.

Trước khi ký hợp đồng cần xem kỹ các trường hợp không được bảo hiểm. Tập trung vào các điều khoản loại trừ và trách nhiệm của người tham gia.

Luôn cập nhật mọi thay đổi quan trọng về nghề nghiệp, nơi ở và tình trạng sức khỏe.

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt (thể thao, công việc rủi ro), hãy tìm hiểu thêm các gói bổ sung. Nếu có ý định tham gia các hoạt động mạo hiểm, hãy trao đổi với công ty bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi được bảo vệ.

Bảo hiểm Nhân thọ không chỉ là cam kết từ phía công ty bảo hiểm mà còn là trách nhiệm từ phía người mua. Sự hiểu biết đầy đủ sẽ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị bảo hiểm và đảm bảo sự bảo vệ cho những người thân yêu.