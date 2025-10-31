Hai người thương vong do bị điện giật ở khu chợ ngập nước ở Huế

Chiều 31/10, Công an xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật tại khu chợ An Xuân, khiến hai người thương vong.

Sơ cứu nạn nhân bị điện giật﻿ khi lội vào chợ kiểm tra hàng hóa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, anh Hoàng Nhất D. (SN 1985) và anh Lê Đ. (SN 1983, cùng trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) đến kiểm tra hàng hóa sau lũ tại ki ốt của gia đình ở chợ An Xuân. Thời điểm này, khu chợ vẫn còn ngập từ 40-50cm nước.

Khi đang lội nước đến khu ki ốt, anh D. đi trước còn anh Đ. theo sau, thì cả hai bất ngờ bị điện giật. Anh Đ. bị thương nhẹ, được đưa vào Trung tâm Y tế Quảng Điền điều trị; còn anh Hoàng Nhất D. bị thương nặng và không qua khỏi dù được cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.