Hai mẹ con qua đời tại nhà riêng: Cảnh sát chỉ ra "thủ phạm" đứng sau vụ việc

Vào ngày 20/4/2024, tại khu phố Formosa, thành phố Timon, bang Maranhao (Brazil), cô Diana Michelle Machado Santos da Silva (30 tuổi), là một giáo viên, và con trai Pietro Vinicius Santos de Oliveira (6 tuổi) đã tử vong do điện giật tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, cậu bé Pietro đã chạm vào lan can sắt tiếp xúc với dây điện máy giặt bị hở, dẫn đến bị điện giật. Nhìn thấy con gặp nạn, cô Diana đã lao vào cứu con nhưng không may cũng bị điện giật.

Cảnh sát cho biết cả hai mẹ con đều tử vong tại chỗ. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Dây điện máy giặt đã tiếp xúc với lan can sắt trong nhà, khiến lan can bị nhiễm điện. Cậu bé đã chạm vào lan can và bị điện giật."

Sau vụ việc thương tâm, Trung úy Raphaello Carvalho thuộc Sở Cứu hỏa Timon đã đưa ra lời khuyên cho người dân về cách xử lý khi gặp trường hợp bị điện giật. Ông chia sẻ với truyền thông địa phương: "Điều đầu tiên là xác định điều gì đang xảy ra. Mục tiêu là cố gắng giúp đỡ nạn nhân mà bản thân không trở thành nạn nhân tiếp theo".

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Ông Carvalho nói thêm: "Điều quan trọng là phải bình tĩnh và xác định xem người đó bị điện giật từ đâu, ở tay, chân... và liệu có phải do dây điện bị đứt, nước đọng... Sau khi xác định được tất cả những điều này, bạn mới nên hành động". Trung úy cũng khuyến cáo: "Mọi người nên biết vị trí bảng mạch điện trong nhà để có thể ngắt điện khi xảy ra sự cố. Nếu không thể ngắt điện, hãy gọi ngay cho lực lượng cứu hộ gần nhất".



Theo EVN, khi phát hiện người bị điện giật, bằng mọi cách khách hàng dùng điện phải nhanh chóng tìm cách tách người bị nạn ra khỏi nguồn điện bằng các biện pháp sau: 1. Ngắt thiết bị đóng cắt điện (cầu dao, Ap tô mát) hoặc rút phích cắm, cầu chì….để tách nguồn điện ra khỏi người bị nạn. Khi cắt điện cần chú ý:

- Nếu trời tối thì phải chuẩn bị nguồn ánh sáng thay thế khi cắt nguồn điện; - Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi rơi xuống. 2. Nếu không cắt được nguồn điện có thể sử dụng: - Kìm cách điện, búa, rìu, dao ... cán bằng gỗ để cắt, chặt đứt dây điện. - Dùng vật cách điện (cây khô, sào nhựa…) tách dây điện ra khỏi người bị nạn (chú ý người cấp cứu phải đứng trên vật cách điện). - Túm vào quần, áo khô của người bị điện giật để kéo người bị nạn ra khỏi nguồn điện (người cấp cứu phải đứng ở nơi khô ráo, trên vật cách điện, tay có găng tay cách điện hoặc quấn thêm vải khô, túi nilông và không được túm vào các bộ phận cơ thể người bị nạn). - Trường hợp phát hiện mất an toàn về điện phải khẩn cấp thông báo ngay đến số tổng đài: 19006769 Để báo rõ địa điểm người bị tai nạn điện giật để Điện lực sẽ cắt điện ngay.

Tổng hợp