Cậu bé 10 tuổi bị điện giật chết khi đang thắp đèn Giáng sinh

Cậu bé Augusto Dalmaz Bonato (10 tuổi, sống ở Campo Largo, São Paulo, Brazil) được cha phát hiện nằm bất tỉnh bên cây thông Noel. Ngay lập tức, người cha gọi cấp cứu, các nhân viên y tế khẩn trương sơ cứu cho cậu bé và đưa đến bệnh viện ở thành phố lớn gần nhất.

Nhưng dù được điều trị tích cực, Augusto vẫn không qua khỏi. Cậu bé qua đời vào sáng 2/12 và được chôn cất ở Campo Largo ngày 4/12.

Augusto Dalmaz Bonato bị điện giật chết khi đang thắp đèn Giáng sinh. (Ảnh: The Sun)

Chị gái của cậu bé là Carolina Dalmaz đã cố gắng hồi sinh em mình khi chờ đợi xe cấp cứu đến.

"Tôi cố gắng cứu sống em trai. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, vì tôi là y tá, đã cứu được rất nhiều người. Tôi nghĩ mình cũng có thể cứu được Augusto nhưng... Augusto đã rất hạnh phúc khi được trang trí Giáng sinh, không ai có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra" , Carolina nói với truyền thông địa phương.

Cái chết của Augusto đến vào thời điểm gia đình đang rất đau buồn khi ông nội của cậu bé cũng vừa mất vài tuần trước đó. Người chú của cậu, Hebert Bonato, đau buồn chia sẻ: "Hai tuần trước, chúng tôi đã mất cha và bây giờ lại thêm cú sốc này. Tôi không biết Augusto đã bị giật kiểu gì, do dây điện bị hở hay do thao tác của cậu bé, không biết liệu dây điện có được tiếp đất hay không?".

Hebert cho biết, Augusto là hướng đạo sinh đang giúp lễ tại nhà thờ địa phương và rất sùng đạo. Cậu bé rất thích thời điểm này trong năm vì muốn lan tỏa tinh thần Giáng sinh đến những người khác.

Augusto chụp ảnh cùng mẹ. (Ảnh: Jam Press)

Peter Doherty - nhạc sỹ người Anh, mới đây tiết lộ việc anh từng bị điện giật sau khi cắn vào dây đèn Giáng sinh. Đó là sự việc đáng sợ khi còn nhỏ, anh được đưa đến bệnh viện nhưng may mắn sống sót.

Trong chương trình Never Mind the Christmas Buzzcocks của Sky, Peter nói: "Khi còn là một đứa trẻ, tôi nhớ mình đã nhai một sợi dây điện từ đèn Giáng sinh. Tôi gần như tự bốc cháy hay gì đó và phải đến bệnh viện, may mắn tôi vẫn còn sống sót và đứng ở đây".

Nguồn: Mirror