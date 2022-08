Hai luồng ý kiến khi Chi Pu thông báo mỗi tháng ra 1 MV: Rất mong chờ nhưng nghĩ đến phải nghe hát live lại sợ?

Sau khi thông báo về việc comeback gây xôn xao MXH, tối 1/8 vừa qua, Chi Pu tiếp tục khiến công chúng sửng sốt khi hé lộ luôn thông tin về việc ra mắt mỗi tháng 1 MV kể từ đây đến cuối năm. Theo đó, có tổng cộng 5 MV sẽ được giới thiệu lần lượt vào các ngày rất dễ nhớ gồm: 8/8, 9/9, 10/10, 11/11 và 12/12. Đặc biệt, ở cột mốc ngày 10/10 còn có thêm chữ “more” (hơn nữa) cho thấy không chỉ có MV mà Chi Pu sẽ còn một dự án khác ra mắt trong tháng này...

Vâng, sau gần 3 năm "im hơi lặng tiếng" khỏi làng nhạc nhạc Việt, Chi Pu một lần nữa "khuấy động" bầu không khí bằng việc tung lần lượt 5 MV từ đây đến cuối năm.

Nội dung video tung ra cũng cho thấy hình ảnh Chi Pu miệt mài làm việc trong phòng thu chuẩn bị cho dự án. Trong suốt gần 2 năm qua kể từ MV Mơ Anh, Chi Pu cho biết đã dành rất nhiều tâm huyết cho lần trở lại này. Chi Pu cũng chia sẻ rằng bản thân đã chờ đợi suốt 2 năm qua nên rất hào hứng nhưng cũng không khỏi hồi hộp với dự án dài hơi này, hi vọng mọi người cùng đón chờ và ủng hộ trong thời gian tới.

Đoạn clip giới thiệu dự án comeback của Chi Pu trong năm 2022

Còn nhớ lúc Chi Pu bắt đầu debut với sự nghiệp ca sĩ, cô và ekip cũng sử dụng chiến lược "1 tháng 1 MV" như thế này. Từ tháng 10-12/2017, Chi Pu đã cho tung liên tiếp 4 sản phẩm âm nhạc gồm: Từ Hôm Nay (Feel Like Ohh), Cho Ta Gần Hơn (I’m In Love), Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi và Talk To Me (Có Nên Dừng Lại). Các sản phẩm đã để lại dấu ấn lớn, tạo nên vô số luồng ý kiến tranh cãi trái chiều để đưa cái tên Chi Pu luôn là nhân vật được bàn tán rôm rả với mỗi lần comeback.

Hiện tại, những thông tin về dự án âm nhạc đầu tiên đánh dấu màn comeback của Chi Pu vẫn đang được ekip dần dần hé lộ. MV đầu tiên của chuỗi dự án sẽ chính thức ra mắt vào 20h ngày 8/8/2022 trên kênh YouTube Chi Pu Official.



Không nằm ngoài dự đoán, màn comeback "hoành tráng" 1 tháng 1 MV của Chi Pu đã tạo nên luồng dư luận trái chiều. Không ít người trông đợi các sản phẩm của cô nàng vì độ đầu tư, sáng tạo trong các sản phẩm tiền nhiệm đã khiến họ vô cùng háo hức chờ đón chuỗi sản phẩm tiếp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khách quan hơn cho rằng dẫu Chi Pu liên tiếp tạo những tranh cãi về giọng hát, phong cách song không thể phủ nhận độ đầu tư mà ekip cô dành cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

Rất nhiều ý kiến lại chỉ trích Chi Pu, cho rằng việc ra liên tiếp các MV như vậy không khác nào lời thách thức dư luận, đối đầu với những bình luận trái chiều suốt mấy năm qua. Nhiều người cũng thấy ngại ngần, thậm chí "sợ sệt" khi nhớ lại các màn hát live của cô nàng, họ khuyên Chi Pu nên bỏ hát để có thể tập trung vào các mảng là thế mạnh của mình.

- Chê, rất chê! Không ủng hộ bạn này chút nào. Càng bàn tán thì cô ta lại càng làm lố.

- Thấy có Chi Pu là làng nhạc sôi động hẳn luôn.

- Gì ra ngày gì trùng với dịp săn sale mỗi tháng luôn vậy?

- Dù bả hát tệ nhưng rõ ràng MV đầu tư đâu phải ai cũng đọ kịp?

- Bị chỉ trích nặng nề thế mà vẫn đi hát được sao?

- Chi Pu ngày càng nghiêm túc, đầu tư và chỉn chu với các sản phẩm của mình. Ủng hộ!

Ảnh & Clip: TCBC

https://kenh14.vn/hai-luong-y-kien-khi-chi-pu-thong-bao-moi-thang-ra-1-mv-rat-mong-cho-nhung-nghi-den-phai-nghe-hat-live-lai-so-20220802132921274.chn