Tháng 11/2000, hai đứa trẻ ở Quảng Đông, Trung Quốc đột ngột mất tích. Từ dấu hiệu bất thường của một cây lựu chết khô trên núi, cảnh sát phơi bày tội ác rúng động do chính người thân gây ra, để lại nỗi ám ảnh nặng nề về định kiến trọng nam khinh nữ.

Câu chuyện trong bộ phim "Chị gái tôi" do Trương Tử Phong đóng chính từng khiến nhiều khán giả trăn trở bởi nó chạm đúng vào hiện thực nghiệt ngã của không ít gia đình: những người chị gái phải gánh vác bổn phận gia đình dưới bóng tối của sự thiên vị.

Trong thực tế, sự lạnh nhạt và áp lực từ tư tưởng trọng nam khinh nữ không chỉ dừng lại ở những vết rạn tình cảm, mà từng đẩy một gia đình tại Quảng Đông vào bi kịch rúng động năm 2000.

Từ đứa con duy nhất đến gánh nặng tuổi mười tám

Năm 1979, vợ chồng ông Lưu Duyệt Hoa và bà Dư Kim Liên tại thôn Đại Tra, trấn Tây Ngạn, huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông đón cô con gái đầu lòng đặt tên là Lưu Uyển Linh. Thời điểm ấy, chính sách kế hoạch hóa gia đình mới được áp dụng chưa lâu.

Dù vẫn mang tâm lý truyền thống đông con nhiều phúc, hai vợ chồng không dám làm trái quy định nên đành tạm gác ý định sinh thêm, dành trọn tình yêu thương cho Lưu Uyển Linh.

Thế nhưng khi con gái lớn dần, nỗi bất an về việc không có con trai nối dõi tông đường và kế thừa gia nghiệp ngày một lớn dần, nhất là với bà Dư Kim Liên. Tận dụng khoảng thời gian chính sách nới lỏng, hai vợ chồng quyết định sinh thêm con nhưng kết quả vẫn là một bé gái, khiến họ rơi vào tâm trạng vừa giận dữ vừa lo âu. Không bỏ cuộc, họ tiếp tục sinh lần thứ ba và cuối cùng đón được một cậu con trai.

Niềm vui có quý tử lập tức bị thay thế bằng áp lực mưu sinh nặng nề. Vì sinh vượt kế hoạch, gia đình họ Lưu phải chịu khoản phạt 10.000 nhân dân tệ và lâm vào cảnh nợ nần. Ông Lưu Duyệt Hoa buộc phải đi làm thuê xa nhà, còn bà Dư Kim Liên tất bật ở quán ăn suốt ngày đêm.

Trong hoàn cảnh đó, Lưu Uyển Linh khi mới 18 tuổi đã trở thành "người mẹ thứ hai", gánh trách nhiệm chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho hai đứa em nhỏ. Ở độ tuổi lẽ ra đầy sức sống, cô ngày càng cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ cha mẹ và lặng lẽ chịu đựng khi nhìn thấy vòng tay cùng tiếng cười đùa họ dành cho các em.

Mối tình bị cản trở và kế hoạch điên rồ

Giữa cảm giác lạc lõng trong chính ngôi nhà mình, Lưu Uyển Linh tìm thấy chỗ dựa tinh thần nơi Tưởng Quý Dương - một thanh niên mồ côi quê Giang Tô đang làm việc một mình tại khu nghỉ dưỡng trên núi. Quen biết rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình, cô gửi gắm toàn bộ tình cảm cho bạn trai, thậm chí lén đưa anh ta về nhà mà không hỏi ý kiến cha mẹ.

Khi sự việc bị phát hiện, bà Dư Kim Liên vô cùng tức giận nhưng vì giữ thể diện cho con gái nên không làm ầm ĩ. Bà chọn cách đưa điều kiện về nhà cửa ra để gây áp lực buộc Tưởng Quý Dương từ bỏ mối quan hệ.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ vốn đã nhiều tổn thương của Lưu Uyển Linh, hành động ấy lại bị hiểu thành việc cha mẹ muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Sự nghi kỵ cha mẹ và lòng căm ghét dành cho hai đứa em từ đó từng chút một tích tụ.

Về phía Tưởng Quý Dương, gã nuôi mong muốn định cư tại Quảng Đông nhưng luôn vấp phải rào cản về nhà cửa.

Trong lúc tìm lối thoát, gã nảy ra một âm mưu tàn độc: loại bỏ hai đứa em của Lưu Uyển Linh. Bằng cách đánh vào nỗi sợ hãi kết hợp với những lời hứa hẹn, Tưởng Quý Dương đã thuyết phục bạn gái cùng tham gia vào kế hoạch sát hại.

Manh mối từ gốc cây lựu chết khô

Bi kịch ập đến vào ngày 11/11/2000. Hôm đó, Lưu Uyển Linh dẫn hai em lên một vườn cây ăn quả không người trông coi nằm trên ngọn núi phía sau làng. Tại đây, Tưởng Quý Dương giả vờ đào một cái hố như đang bày trò chơi, khiến hai đứa trẻ vô tư bước vào bẫy tử thần.

Sau khi trói cổ bé gái và đánh ngất bé trai, cả hai không chút do dự chôn vùi hai nạn nhân ngay tại chỗ, rồi đốt toàn bộ quần áo ném xuống sông nhằm xóa sạch dấu vết.

Vụ mất tích kỳ lạ của hai đứa trẻ đã kéo theo cuộc điều tra của cảnh sát, làm chấn động cả ngôi làng. Dù cặp đôi cố công che giấu, những dấu hiệu bất thường quanh một cây lựu chết khô trong vườn cây trên núi đã trở thành manh mối đột phá. Khi khai quật dưới gốc cây, sự thật rùng mình lộ diện: hai sinh mệnh vô tội đã bị vùi lấp nhẫn tâm ngay tại đó.

Trước cơ quan chức năng và phiên tòa xét xử, Lưu Uyển Linh cùng Tưởng Quý Dương đều thừa nhận hành vi phạm tội có chủ đích của mình. Tòa án sau đó tuyên phạt mức án tử hình đối với cả hai để đền tội cho hai đứa trẻ xấu số.

Khép lại bản án nghiêm khắc, vụ việc vẫn để lại câu hỏi nhức nhối cho xã hội: nếu không có sự thiên vị và định kiến trọng nam khinh nữ ăn sâu trong gia đình, liệu bi kịch đẫm máu ấy có xảy ra? Hai đứa trẻ vốn vô tội đã phải đánh đổi bằng chính mạng sống dưới tay người thân ruột thịt.

Câu chuyện từ hơn hai thập kỷ trước vẫn là lời nhắc nhở đau xót rằng mỗi gia đình cần biết lắng nghe nội tâm con trẻ và nuôi dạy chúng trong một môi trường bình đẳng, để tình thân không bao giờ biến thành vết thương không thể hàn gắn.