Hai chuyên gia người Trung Quốc không tuân thủ cách ly ở vùng dịch Covid-19

Hồi 17 giờ 30 ngày 20-2, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đã phát hiện 2 người nước ngoài (1 nam, 1 nữ) đi xe máy và xe đạp điện trên đường cánh đồng tại khu vực thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng.

Lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng xử phạt hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

2 người nước ngoài cùng quốc tịch Trung Quốc là Huang Cheng Lan (nữ, SN 1973) và Huang Weiming (nam, SN 1970). Cả 2 là chuyên gia kỹ thuật hiện làm việc tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Baodi Việt Nam (cụm công nghiệp Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, hiện đang tạm trú tại nhà ông Phạm Văn Oanh ở thôn Phú An, xã Cao An).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 người về hành vi "trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền", mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.

Được biết, hai người Trung Quốc này đều đã xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính, không thuộc diện F2, F3.