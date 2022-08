Hai căn phòng bí mật dành cho giới siêu giàu ở sân bay

Private Suites- Sân bay Los Angeles, Mỹ (LAX)

Theo Sun đưa tin, sân bay Los Angeles, Mỹ (LAX) đã mở một dịch vụ hàng không dành cho khách VIP. Đó là một nhà ga riêng với tên gọi Private Suites, chuyên dành cho giới siêu giàu, người nổi tiếng giải trí, "giết thời gian" chờ máy bay cất cánh.

Khách ở mỗi căn phòng đều có 8 người hỗ trợ. Họ làm nhiệm vụ dẫn khách lên khu vực riêng tư này và qua khu vực kiểm tra an ninh tư nhân.

Một trong các phòng chờ dành riêng cho khách VIP ở nhà ga Private Suites.

Địa điểm bí mật này gồm một dãy 13 phòng. Mỗi phòng đều có nhà tắm riêng, khu vực bếp và giường ngủ dành cho hai người với tầm nhìn ra đường băng. Các khách VIP sẽ được hưởng mọi dịch vụ tiện nghi nhất, từ việc không phải chờ đợi cảnh xếp hàng check in, nghỉ ngơi riêng trong các phòng thương gia, cho tới việc được đội ngũ xe BMW đưa đón ra tận cửa máy bay…

Ngoài ra, bạn còn được phép yêu cầu trước các bữa ăn, dịch vụ làm móng, massage, làm tóc miễn phí.

Đồ uống được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của các VIP

Được biết, phí đăng ký làm thẻ thành viên của dịch vụ này mỗi năm là 4.500 USD. Sau khi có thẻ, bạn sẽ được giảm giá chi phí ở căn phòng này xuống còn 2.700 USD (nội địa) và 3.000 USD (quốc tế).

Với những dịch vụ chu đáo tới chi tiết nhỏ, nhà ga Private Suites được coi là điểm hút với khách siêu giàu khi sẵn sàng chi trả để có khoảng không gian riêng trước mỗi chuyến đi.

Nhà ga hạng A tại Dubai

Với diện tích hơn 5.000 km2, đây là nhà ga lớn nhất thế giới. Nó được chia thành ba khu vực khai thác (FBO), mỗi khu do một công dịch vụ hàng không quản lý. Một trong số đó thuộc quyền sở hữu của Jetex - công ty khai thác dịch vụ đã từng đoạt giải "FBO of the Year" vào năm 2017 và 2018 do Aviation Business trao.

Căn phòng sang trọng tại nhà ga hạng A cho giới nhà giàu ở Dubai

Cổng vào nhà ga không được trải thảm đỏ, mà là một tấm thảm màu cam đặc trưng của Jetex. Khách hàng sẽ được tài xế riêng chở bằng Bentley hay Roll Royces chở thẳng đến đây, với sự đón tiếp chu đáo của người gác cổng, trong khi hành lý được di chuyển lên máy bay.

CEO Jetex Adel Mardini nói với tờ Insider rằng, công ty luôn đề cao lòng hiếu khách. Ông khuyến khích mọi người nên dành thêm thời gian ở trong nhà ga thay vì lên thẳng chuyên cơ. Thông thường, hành khách chỉ ở trong nhà ga khoảng 30 phút.

Chiếc đàn piano từng được các ca sĩ nổi tiếng thế giới chơi khi nghỉ tại nhà ga này

Tại sảnh chính được trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau cùng một cây đàn piano - nơi Nick Cannon và Adam Levine từng chơi khi có dịp ghé thăm chỗ này.

Đối với vị khách đặc biệt, Jetex sẽ gây bất ngờ bằng một tách cappuccino có hình mặt của người đó (được làm bằng chiếc máy trị giá 1.000 USD). Siêu sao điện ảnh Will Smith từng đăng lên trang cá nhân hình ảnh anh cầm tách cà phê có hình mặt mình và viết rằng: "Điều này quả thực rất điên rồ!".

Bên trong là các phòng giải trí dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Ở đây có đủ các loại trò chơi khác nhau như bi-a, cờ vua, ping pong… cũng như xe đạp để tập thể dục. Tuy nhiên, thứ ấn tượng nhất trong phòng là chiếc TV LED trị giá 1 triệu USD giúp hành khách có thể xem thoải mái phim, Netflix hoặc chơi Playstation với chất lượng 4K.

Siêu xe Bugatti trị giá 4,5 triệu USD

Nếu như bạn đang mệt mỏi có thể trải nghiệm chiếc hộp ngủ mang nhãn hiệu The Metro Naps. Nhân viên sẽ đắp chăn khi bạn nằm xuống, rồi chìm dần theo điệu nhạc thư giãn khi chiếc hộp đóng lại từ từ. Thậm chí, phòng vệ sinh dành cho nữ ở đây có cung cấp đồ dùng vệ sinh mang nhãn hiệu Hermes, kèm theo một bông hồng tươi tắn.

Nơi cuối cùng trong nhà ga là phòng chờ của phi hành đoàn. Không chỉ trang bị ghế bành dưới dạng xích đu, giữa căn phòng này còn đặt một chiếc siêu xe Bugatti trị giá 4,5 triệu USD.

Mỗi ngày, có khoảng 25-35 chuyến bay tư nhân cất cánh từ nhà ga này. Tuy nhiên, bởi vì chỗ này quá rộng nên không tạo cảm giác quá đông đúc. Ông Mardini cho biết, hầu hết khách hàng tới đây đều ở trong những căn hộ penthouse, đi xe Bentley và di chuyển bằng những chiếc máy bay trị giá đến 20.000 USD. Vì thế, nhà ga này cũng phải tương xứng với địa vị và độ giàu của họ.

