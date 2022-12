"Hack" chân thon dài nhờ chọn đúng dáng boots

Khi trời miền Bắc chuyển lạnh thì bên cạnh việc giữ ấm cơ thể bằng trang phục, chị em còn sử dụng thêm cả boots để ủ ấm đôi chân những ngày rét buốt. Boots hữu ích là thế nhưng với nhiều người, đây cũng là 1 item gây đau đầu bởi nó dễ khiến thân dưới trở nên mập mạp, nặng nề.

Lỗi sai thực tình không phải do boots, chỉ là do chị em chưa biết cách chọn boots hợp dáng để "hack'' cơ thể trông gọn gàng mà thôi. Dưới đây là những kiểu boots dành cho 5 dáng chân phổ biến, chị em rất nên tham khảo.

Chân cong: Boots ngang bắp chân



Không phải ai sinh ra cũng sở hữu đôi chân thẳng tắp như người mẫu. Có những người sở hữu đôi chân cong tạo thành hình chữ O, 2 chân không thể chạm sát và nhau. Những chị em có dáng chân này nên chọn boots có chất liệu cứng cáp, cao ngang bắp chân, hoặc boots nhấn nhá chi tiết. Boots có chất liệu cứng cáp sẽ giúp chân nhìn thẳng hơn, còn chi tiết trên boots thì giúp đánh lạc hướng sự chú ý từ người đối diện, thay vì tập trung vào đôi chân sẽ để ý chi tiết đính trên bề mặt boots.

Chân vòng kiềng: Combat/ Chelsea boots

Chân vòng kiềng có đặc điểm là đầu gối quặt vào trong còn bắp chân phía dưới lại hướng ra ngoài trông khá mất thẩm mỹ khiến nhiều người tự ti. Muốn cải thiện đặc điểm này, chị em nên chọn boots có mũi tròn như combat boots hoặc chelsea boots cổ ngắn. Phom dáng boots mũi tròn giúp đôi chân nhìn cân đối và thanh thoát hơn, che được nhược điểm chân vòng kiềng hiệu quả.

Bắp chân to, đùi nhỏ: Boots ngang gối, boots cao bồi

Những người có bắp chân to và đùi nhỏ thường có dáng chân giống củ cải (phần bắp chân nhô hẳn ra so với đùi khi đứng thẳng). Để khắc phục đặc điểm này, bạn nên chọn boots dưới đầu gối che đi bắp chân to, hoặc dáng boots cao bồi với phần miệng boots rộng hình dạng chữ V giúp chân nhìn thon dài hơn.

Chân và đùi đều to: Boots trên gối

Nếu bạn sở hữu thân dưới to cả đùi lẫn bắp chân thì những đôi boots dài trên đầu gối, boots ngang đùi chính là "chân ái" dành cho bạn. Kiểu boots này giúp che đi thân dưới to thô hiệu quả. Tuy nhiên, chị em lưu ý khi chọn boots dài kiểu này cần chọn kích cỡ boots vừa vặn với chân. 1 đôi boots chật sẽ khiến chân bó chẽn càng thêm to, trong khi boots rộng nhìn cơ thể sẽ luộm thuộm, nặng nề.

Đôi chân đẹp: Hợp với mọi kiểu boots

Trên cả tuyệt vời là những người ngay khi sinh ra đã mang gen sở hữu dáng chân chuẩn đẹp. Đối với những người này, chọn boots chưa bao giờ là vấn đề bởi đi kiểu nào cũng đẹp. Chúng mình chỉ cần để ý các xu hướng thời trang, tránh những kiểu boots đã lỗi mốt là vẻ ngoài đảm bảo thời thượng, chanh sả.