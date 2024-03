Hà Nội thu hơn 25 nghìn tỷ đồng từ du lịch trong 3 tháng đầu năm

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 3/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 468.000 lượt khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 330.000 lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 1,798 triệu lượt khách, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.740 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung trong quý I/2024, tổng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023, khách du lịch nội địa ước đạt 5,14 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Nội thu gần 26 nghìn tỷ từ du lịch trong 3 tháng đầu năm.

Trong tháng 3/2024, Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn tháng 3/2024 ước đạt 64,4%; tăng 3,2% so với tháng 2/2024 và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến Quý I/2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt khoảng 62,1%, tăng 5,63% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Nội hiện có 3.759 cơ sở lưu trú với 71.050 phòng; trong đó có 606 khách sạn, khu căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao với tổng số 26.445 phòng. Số khách sạn, căn hộ xếp hạng chiếm 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 37% tổng số phòng.

Về dịch vụ du lịch đạt chuẩn, trên địa bàn Hà Nội hiện có 32 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 39 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 7 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến thăm quan và mua sắm.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển Du lịch thành phố Hà Nội năm 2024-2025 của UBND Thành phố; Kế hoạch thực hiện thông báo kết luận số 146-KL/TU ngày 11/3/2024 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2024-2025.

Xây dựng dự thảo Kế hoạch xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số tại huyện Mỹ Đức, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội theo Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển du lich nông nghiệp, nông thôn theo Kế hoạch số 73/KH-UBND, ưu tiên phát triển 02 - 03 mô hình du lịch nông nghiệp tại các huyện: Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì, Sóc Sơn… theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, nâng cao trải nghiệm của khách du lịch.

Sở Du lịch cũng sẽ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch trong dịp tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024; Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành đầy đủ nội dung, xâu chuỗi và tích hợp quy hoạch cụm du lịch trọng điểm, mạng lưới các điểm đến du lịch trọng điểm gắn với không gian quy hoạch chung của Thủ đô trong Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.