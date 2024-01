Hà Nội 'soán ngôi' ẩm thực, Việt Nam có 2 điểm du lịch thịnh hành nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng “Best Food Destinations In the World 2024” của giải thưởng này, Thủ đô Hà Nội đứng đầu trong danh sách 25 điểm đến ẩm thực nổi tiếng nhất thế giới 2024 do TripAdvisor - nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới bình chọn thông qua đánh giá của hàng triệu người dùng, du khách.

Ẩm thực đất Hà thành sở hữu lịch sử phong phú, hương vị đặc trưng và độc đáo cùng phương thức chế biến riêng biệt góp phần tạo nên sự kết hợp hài hòa, hoàn hảo giữa tinh hoa các món ăn của nền ẩm thực Việt Nam. Đến Hà Nội, du khách sẽ được trải nghiệm, thưởng thức các món ăn mang đậm nét đặc sắc ẩm thực Việt như: Bánh cuốn Thanh Trì, bún chả Hà Nội, cốm Làng Vòng… Đặc biệt, phở Hà Nội là một trong những món ăn tiêu biểu cho nền ẩm thực Việt Nam.

Phở Hà Nội ăn kèm quẩy và trứng trần.

Ở hạng mục “Điểm đến thịnh hành” của giải thưởng Travellers' Choice Best of the Best 2024, Vịnh Hạ Long đứng thứ 3 trong năm 2024. Năm ngoái, TPHCM và Hội An cũng lọt vào danh sách những điểm đến xu hướng hàng đầu của Tripadvisor.

Về vịnh Hạ Long, nền tàng du lịch Tripadvisor nhận định du khách nên đến thăm điểm đến này để có cái nhìn cận cảnh và trực quan nhất về các đảo đá vôi, các khối đá và hang động tuyệt đẹp. Đặc biệt, phong cảnh này có được qua quá trình kiến tạo xuyên suốt nhiều thế kỷ. Ngoài ra, Tripadvisor khuyên rằng du khách nên trải nghiệm chèo thuyền kayak hoặc đi du thuyền tham quan, khám phá Vịnh Hạ Long.

Tham quan vịnh Hạ Long bằng du thuyền hấp dẫn đông đảo khách du lịch quốc tế. Ảnh: Tripadvisor.

Trong khi đó, thị trấn Sa Pa đứng ở vị trí thứ 5 được nhận định có đầy màu sắc và quyến rũ, được ví như một ốc đảo hoàn hảo giữa những chuyến đi leo núi thú vị hoặc tham quan ruộng lúa bậc thang gập ghềnh. Nhà thờ đá kiểu Gothic trở thành tâm điểm nổi bật trong trung tâm mua sắm gồm nhiều cửa hàng và quầy hàng.

Đến với Sapa, du khách có thể trải nghiệm các món ăn Việt Nam hoặc món ăn châu Âu ở khu trung tâm của thị trấn, và đừng bỏ lỡ phiên " chợ tình " vào tối thứ 7, một trong những buổi tối hẹn hò gặp gỡ thú vị nhất của các nam thanh nữ tú dân tộc.

Đây không phải là lần đầu tiên Sa Pa và vịnh Hạ Long được bình chọn là điểm đến du lịch quốc tế. Mới đây, ấn phẩm du lịch Times Travel của Ấn Độ cũng công bố 50 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2024, trong đó có 3 địa danh Việt xuất hiện trong danh sách này gồm Sa Pa (tỉnh Lào Cai), vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Giải thưởng Best of the Best của Travellers' Choice của Tripadvisor dành cho những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được số lượng lớn những đánh giá và ý kiến vượt xa mong đợi từ cộng đồng trong vòng 1 năm qua. Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải Best of the Best, điều này thể hiện chất lượng xuất sắc cao nhất trong ngành du lịch của các điểm đến đoạt giải.