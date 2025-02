Cũng giống như mọi người, trong ngày đầu tiên đi làm trở lại, anh Bùi Văn An (52 tuổi) cùng mọi người đến nơi đây để dâng hương. "Hôm nay tôi đến đây để cầu sức khỏe, bình an và công việc được hanh thông", anh An chia sẻ.