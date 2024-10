Ngày 22/10, Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Công an xã An Khánh, huyện Hoài Đức nhận được tin báo của gia đình cháu Mai Văn Quang (SN 2010; trú tại: An Khánh, Hoài Đức) về việc cháu Quang đi khỏi nhà từ tối ngày 21/10/2024 đến nay chưa về.

Gia đình chia sẻ hình ảnh nhận diện cháu Quang

Theo gia đình trình báo, khi đi cháu mặc áo cộc tay màu xanh nhạt, có chữ adidas trước ngực, dáng người đậm, quần đùi màu đen.

Ai biết hoặc nhìn thấy cháu Quang ở đâu xin báo cho Công an xã An Khánh (SĐT 02433652699, 0786776494) hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.