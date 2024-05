Hà Nội: Nam thanh niên có 4 tiền án tiếp tục bị khởi tố

Chiều ngày 19/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Hải (SN 2001, trú tại Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đàm Văn Hải

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 03h00 ngày 30/4, tại quán bia ở Khu đô thị Hà Phong thuộc thôn Trung Hậu Đông (xã Tiền Phong, Mê Linh), Hải đã lấy trộm 1 chiếc điện thoại Oppo A15S của anh P. (SN 2001). Sau đó, Hải lang thang ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Khoảng 20h50 ngày 8/5, Hải bị Công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Hải không xuất trình được giấy tờ nên bị lực lượng chức năng lập biên bản và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hải khai rõ hành vi trộm cắp tài sản của bản thân. Sau đó, Công an phường Nguyễn Du đã báo cáo Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh để giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ đối tượng trên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Hải đã có 4 tiền án.

Hiện, lực lượng chức năng huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.