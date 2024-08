Hà Nội: Giá trung bình chung cư mới 65 triệu đồng/m2, khách lùng mua căn hộ cũ

Theo đó mức giá căn hộ tại khu Tây xấp xỉ 70 triệu đồng/m2, mặt bằng giá khu Đông chạm mức 56 triệu đồng/m2. Việc các dự án thuộc phân khúc trung cấp được thay thế dần bằng các dự án cao cấp, hạng sang đã kéo mặt bằng giá trung bình của chung cư tăng mạnh nhất từ năm 2021 đến nay.

Dù giá neo cao, nhưng dữ liệu từ OneHousing cho thấy, trong tháng 7/2024 giao dịch sơ cấp và thứ cấp vẫn tăng tại hai đại đô thị có nguồn cung lớn là Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City.

Cụ thể, tại Vinhomes Ocean Park lượng giao dịch sơ cấp chiếm 60%, tại Vinhomes Smart City lên tới 90%, thể hiện nguồn cung sơ cấp tại khu Tây vẫn còn sức hấp thụ tốt mặc dù các dự án mới ra đều thuộc phân khúc cao cấp - hạng sang.

Tổng lượng giao dịch căn hộ bao gồm sơ cấp và chuyển nhượng tại hai dự án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City trong tháng 7 đều tăng trưởng hơn 120% so với tháng đầu năm.

Nguồn: OneHousing

Trong tháng 7, số bán sơ cấp tại Vinhomes Ocean Park tăng 58% so với tháng 6/2024, do các dự án mở mới có chính sách bán hàng tốt, kích thích nhu cầu người mua nhà. Tại Vinhomes Smart City, giao dịch sơ cấp cũng tăng 13% so với tháng trước, chủ yếu đến từ nguồn cung mới của ba dự án cao cấp và hạng sang Lumiere Evergreen, Lumi Hanoi và The Sola Park.

Với số bán thứ cấp cao tầng tháng 7/2024, thị trường Hà Nội ghi nhận giao dịch tổng khoảng 3.200 căn, tăng 35% so với tháng trước. Trong đó, khu Tây và khu Đông có số giao dịch chuyển nhượng lần lượt tăng 22% và 39% so với tháng 6. Riêng dự án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City vẫn chiếm trọng số cao đạt tổng 30% so với toàn thị trường Hà Nội, xu hướng tăng 6 điểm phần trăm so với tháng đầu năm.

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing nhận định: "Giao dịch chuyển nhượng chung cư tại Hà Nội tăng cao trong tháng 7 là do xu hướng khách hàng muốn hoàn tất giao dịch trước tháng Ngâu. Bên cạnh đó, nhu cầu tăng mạnh cũng thể hiện nhu cầu mua nhà ở thực vẫn duy trì ở mức cao tại Hà Nội. Khi giá chung cư mới liên tục tăng cao, nhiều khách hàng có xu hướng lựa chọn chung cư chuyển nhượng với giá cả hợp lý hơn, đặc biệt là tại những đại đô thị mới đi vào hoạt động, đầy đủ tiện ích tại khu Đông và khu Tây."