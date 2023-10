Hà Nội: Giá chung cư đắt đỏ, 3 tỷ không mua nổi một căn hộ tuổi đời gần 20 năm

Anh Thành Minh (Hoài Đức, Hà Nội) tài chính 2 tỷ, dự kiến vay thêm 1 tỷ đồng để tìm mua căn chung cư ở khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân, Mỹ Đình. Tức tổng tài chính mà vợ chồng anh Minh đưa ra cao nhất là 3 tỷ đồng. Sau khi tìm kiếm trên website, anh Minh liên hệ với một số môi giới đăng thông tin mua bán nhà tại những khu vực này.



Khi đưa ra yêu cầu, 3 tỷ lựa chọn căn hộ 3 phòng ngủ, không ít môi giới thông báo: Khó có thể tìm được với dự án chung cư mới bàn giao từ 1-3 năm. “Có một số môi giới, tôi nhắn tin cho họ. Khi hỏi đến tài chính, biết tôi chỉ có 2 tỷ, họ không hồi âm”.

“Một môi giới ở khu vực Mỹ Đình tư vấn cho tôi rằng, tài chính 3 tỷ có thể mua căn 2 phòng ngủ ở một số toà chung cư đã bàn giao khoảng 5 năm như The Golden Palace, The Florence, The Iris… Gia đình có thể cải tạo lại căn hơn 70m2 thành căn 3 phòng ngủ. Hoặc nếu cần nhu cầu căn 3 phòng ngủ, mức tài chính 3 tỷ chỉ có thể tìm chung cư cũ bàn giao gần 10 năm hoặc trên 10 năm”, anh Minh nói.

Theo anh Nguyễn Hùng (môi giới ở Hà Nội) thừa nhận, tài chính 3 tỷ rất khó tìm được căn chung cư ưng ý. “Thông thường, nhiều khách hàng chưa biết giá cả thị trường, luôn nghĩ 3 tỷ sẽ có nhiều cơ hội. 3 tỷ có thể mua được căn chung cư 3 phòng ngủ thuộc dự án mới bàn giao. Thực tế, 3 tỷ chỉ mua được căn hộ chung cư cũ đã bàn giao từ 5 năm trở lên. Thậm chí, tài chính này cũng khó lựa chọn. Đơn cử như ở khu vực Sudico Mỹ Đình, các toà chung cư đã bàn giao trên 10 năm, giá trung bình 3,4-3,7 tỷ đồng/căn 3 phòng ngủ. Hay ở khu VOV Mễ Trì, giá 3 tỷ tìm được căn chung cư 3 phòng ngủ hơn 80m2 cũng chật vật. Ở khu chung cư An Lạc, hay các toà CT dọc trục đường Nguyễn Cơ Thạch (Mỹ Đình) hay đường Trần Đăng Ninh hoặc ở khu vực Thanh Xuân, các chung cư bàn giao lâu nhìn xuống cấp trầm trọng, dù có giá 3 tỷ đồng nhưng người mua thường lắc đầu”.

Anh Hùng cũng cho biết: “Chỉ có khách quen sau khi nghe tư vấn, chấp nhận phương án tìm chung cư đã bàn giao gần 10 năm, tôi mới nhận tìm và dẫn khách. Với khách còn lại, khả năng chốt giao dịch quá thấp”.

Khảo sát đơn vị này cũng ghi nhận, một dự án chung cư Mỹ Đình có tuổi đời gần 20 năm nằm giáp trục đường Phạm Hùng, mới năm ngoái giá căn hộ 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh chỉ dao động 2,6 - 2,8 tỷ đồng/căn thì nay chủ nhà tiếp tục chào giá lên 3,2 - 3,5 tỷ đồng/căn. Tương tự, những căn 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh tại dự án này, từ mức giá 1,8 - 2 tỷ đồng/căn của năm ngoái thì giá hiện tại đã lên mức 2,2 - 2,3 tỷ đồng/căn.

Dữ liệu thống kê đơn vị này ghi nhận, tại chung cư Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), những căn 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh mới năm ngoái được giao dịch 2,9 - 3 tỷ đồng/căn thì hiện tại trên thị trường thứ cấp, cá biệt có những chủ nhà chào giá cao nhất, lên tới 3,6 - 3,7 tỷ đồng/căn, còn lại mức giá phổ biến ở dự án này với căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh đang dao động 3,3-3,4 tỷ đồng/căn.

Một dữ liệu nghiên cứu từ đơn vị thị trường batdongsan.com,vn, giá bình quân căn hộ Hà Nội ở thời điểm tháng 9-2021 khoảng 32 triệu đồng/m2 thì cùng kỳ năm nay lên 41 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc của đơn vị này cho biết, đó là mức bình quân toàn thị trường, một số dự án có thể tăng cao hơn.

Phân khúc căn hộ 2-3 tỉ đồng là tầm giá được quan tâm nhiều nhất, song theo ông Quốc Anh, lượng cung không nhiều, đa số là chung cư ở xa hoặc nhà đất trong ngõ hẻm. Thêm nữa lại điều chỉnh nhiều lần với mức tăng cao, khiến nhiều người mua "khó chấp nhận", không ít người lựa chọn tạm dừng kế hoạch mua nhà.