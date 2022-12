Hà Nội: Đã có 4 triệu người dân được cấp mã định danh điện tử

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/10 đến nay, Công an TP Hà Nội đã thu nhận 3.680 hồ sơ và nhận 3.997 thẻ từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); tiếp nhận và giải quyết 6.833 hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công.

Tính đến ngày 5/12, toàn thành phố đã thu nhận 85.822 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp, đạt tỷ lệ 28,5% chỉ tiêu Bộ Công an giao, đã thu nhận 3.937.644 hồ sơ cấp định danh điện tử, đạt 63,3%. Riêng chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 là 13.003 trường hợp, mức 2 là 485.175 trường hợp.

Triển khai các tiện ích trực tuyến từ tài khoản định danh điện tử. Ảnh: TTXVN

Về cấp mã định danh điện tử, Công an thành phố đã làm được 3.937.644/6.220.864, đạt 63%. Thành đoàn Hà Nội là một trong những đơn vị chủ trì trong việc cử cán bộ đoàn thanh niên tổ chức kích hoạt mã định danh điện tử trong dân cư, các đơn vị như: Hà Đông, Hoàng Mai cũng đã ra quân đạt kết quả cao.

Công tác quản lý phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an thành phố đã tổ chức hơn 8.000 buổi tuyên truyền với 268.800 người dân tham gia, tổ chức ký cam kết với 2.727.027 lượt người dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học; toàn thành phố đã vận động, thu hồi được 118 khẩu súng, 1.963 đầu đạn, lựu đạn, bom mìn các loại; 53 công cụ hỗ trợ, 838 vũ khí thô sơ, 525 kíp nổ; vận động thu hồi được 0,6kg pháo nổ, 11 quả pháo.

Đã phát hiện khám phá 52 vụ việc, 56 đối tượng có liên quan đến các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng pháo, khởi tố 18 vụ với 22 đối tượng có liên quan…

Về công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đã rà soát và xác định có 374 cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự có biểu hiện nghi vấn, phức tạp về an ninh trật tự, đã niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến và hướng dẫn cách nộp hồ sơ, sau 1 tháng, từ ngày 10/10 đến 9/11 đã tiếp nhận 214 hồ sơ…

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ kiểm tra 23 cơ sở kinh doanh pháo hoa. Đặc biệt, nắm tình hình các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo lậu và có các biện pháp răn đe. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến người dân, để người dân hiểu hậu quả của việc sử dụng pháo, in và phát cho người dân ký cam kết.

Theo Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội là đơn vị thí điểm dẫn đầu chỉ tiêu trong toàn quốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu công tác, nhất là việc thực hiện Đề án 06. Đối với công tác đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo, lực lượng của Công an thành phố Hà Nội cũng đã triển khai quyết liệt, đấu tranh phát hiện nhiều vụ với số lượng lớn, đã đi sâu vào tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, để người dân cùng tham gia với lực lượng công an.