Hà Nội có một đêm đặc biệt: Xẩm, Hát Bội gặp nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, Ấn Độ...

Hơn 300 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế cùng tạo nên một đêm diễn hoành tráng, mãn nhãn.

Tối 12/9, khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả đã có mặt tại Hoàng thành Thăng Long để thưởng thức chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Nhịp cầu di sản”. Hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên Việt Nam và quốc tế cùng góp mặt, mang đến một đêm nghệ thuật nhiều màu sắc, nơi các giá trị truyền thống có dịp gặp gỡ và đối thoại trên cùng sân khấu.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền của Việt Nam cùng Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Nhịp cầu di sản”

Từ những thanh âm Hà Nội đến sắc màu văn hóa Việt Nam

Mở đầu chương trình là tiết mục xẩm “Nắng mới Hà Thành”, đưa khán giả trở về với một trong những chất liệu nghệ thuật đặc trưng của Hà Nội. Từ đây, sân khấu lần lượt mở ra nhiều không gian văn hóa khác của Việt Nam qua các tiết mục như “Điện Biên gọi gió”, “Thần kinh non nước hữu tình”, hòa tấu “Khúc hát của rừng” hay trích đoạn Hát Bội “Trần Bình Trọng tuẫn tiết”.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ đến từ Huế, Điện Biên, Đắk Lắk... khiến câu chuyện về di sản không dừng ở riêng Hà Nội mà được mở rộng thành bức tranh nhiều vùng miền. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, từ âm nhạc, ca hát đến những loại hình sân khấu truyền thống, cùng góp phần tạo nên hành trình đi qua nhiều lớp văn hóa Việt Nam.

Từ những chất liệu quen thuộc ấy, chương trình tiếp tục mở rộng cánh cửa giao lưu với nghệ thuật quốc tế. Đây cũng là lúc chủ đề “Nhịp cầu di sản” được thể hiện rõ hơn qua cách các nền văn hóa cùng xuất hiện trong một không gian nghệ thuật.

Những phần trình diễn đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa Việt Nam

Khi di sản Việt Nam gặp gỡ nghệ thuật quốc tế

Các nghệ sĩ Hàn Quốc mang đến Samulnori (một thể loại nghệ thuật biểu diễn âm nhạc truyền thống kết hợp với múa và gõ trống dân gian của Hàn Quốc) và múa truyền thống; nghệ sĩ Nhật Bản SomeLinez trình diễn độc tấu Shamisen (loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản) kết hợp Beatbox, trong khi Đoàn Nghệ thuật Dân gian Punjab của Ấn Độ giới thiệu những điệu múa Bhangra (một loại hình múa dân gian truyền thống Ấn Độ) và Gidha ( một điệu múa dân gian truyền thống Ấn Độ) giàu năng lượng.

Những tiết mục này tạo nên sự thay đổi rõ rệt về nhịp điệu và màu sắc của chương trình, nhưng vẫn giữ điểm chung là khai thác chất liệu truyền thống của mỗi quốc gia. Khi đặt cạnh Xẩm, Hát Bội hay những làn điệu dân gian Việt Nam, Samulnori, Shamisen hay Bhangra tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa nhiều nền văn hóa.

Các tiết mục truyền thống được biểu diễn bởi nghệ sĩ Hàn Quốc

Nhóm SomeLinez trình diễn độc tấu Shamisen (loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản) kết hợp Beatbox

Đoàn Nghệ thuật Dân gian Punjab của Ấn Độ

Điểm kết của chương trình là tiết mục “Hà Nội tinh hoa hội tụ”, với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên. Sau hành trình đi từ Hà Nội đến nhiều vùng miền Việt Nam rồi mở rộng ra thế giới, sân khấu một lần nữa trở về với Thủ đô - nơi khởi đầu và cũng là điểm kết nối của những giá trị văn hóa.

“Thăng Long - Hà Nội, Nhịp cầu di sản” vì thế không chỉ mang đến một đêm trình diễn nghệ thuật, mà còn cho thấy cách di sản có thể tiếp tục được kết nối, làm mới và đưa đến gần hơn với công chúng thông qua những cuộc giao lưu văn hóa. Giữa không gian Hoàng thành Thăng Long, những giá trị truyền thống từ Việt Nam và nhiều quốc gia cùng hiện diện, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc của một Hà Nội vừa giàu di sản, vừa rộng mở với thế giới.