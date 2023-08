Hà Nội: Cô gái ngủ không khóa cửa bị thanh niên lẻn vào chụp ảnh "nhạy cảm", cướp tài sản

Ảnh minh họa

Ngày 23/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức (22 tuổi, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 3/8, lợi dụng việc chị H.T. (31 tuổi, ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) đi ngủ nhưng không khóa cửa, Đức đã lẻn vào phòng để khống chế, nhét khăn vào miệng, bịt mắt và trói tay, dùng dao đe dọa, yêu cầu chị T. phải đưa tài sản.

Sau đó, Đức lấy được 1 chiếc điện thoại iPhone 8 Plus và 500.000 đồng của nạn nhân. Trong quá trình khống chế chị T. đối tượng còn quay chụp lại các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân, đe dọa nếu báo công an sẽ tung lên mạng xã hội.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Khương Mai cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, truy xét. Giữa tháng 8, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Minh Đức.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của nạn nhân.