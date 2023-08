Điều tra vụ hình ảnh nhạy cảm xuất hiện trên Fanpage Công an TP Hà Nội

Ngày 7/8, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, trang Fanpage Công an TP Hà Nội vừa bị kẻ xấu chiếm quyền truy cập. Tuy nhiên, vụ việc đã được khắc phục.

"Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị của Bộ Công an xác minh, điều tra để xử lý", đại diện Công an TP Hà Nội cho biết thêm.

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Bộ Công an điều tra vụ trang Fanpage của Công an thành phố bị kẻ xấu chiếm quyền, đăng hình ảnh nhạy cảm.

Trước đó, cuối giờ chiều cùng ngày, nhiều người dùng mạng xã hội bất ngờ phát hiện trên phần story Fanpage Công an TP Hà Nội xuất hiện hình ảnh phụ nữ trong trang phục nhạy cảm. Những hình ảnh này nhanh chóng được gỡ.

Trang Fanpage chính thức của Công an TP Hà Nội có 650.000 lượt theo dõi, hàng ngày cập nhật các thông tin về tình hình an ninh, trật tự và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.