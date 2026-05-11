Hiện trường vụ cháy lớn tại quán karaoke Volume Club, gần 10 xe cứu hỏa được điều động

Khoảng 10h15 ngày 11/5, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán karaoke Volume Club, địa chỉ số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh: Như Hoàn)
Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm đầu họ phát hiện khói bốc ra từ bên trong quán karaoke, đồng thời nghe nhiều người tri hô có cháy (Ảnh: Như Hoàn)
Chỉ ít phút sau, khói đen bốc lên dày đặc kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ khiến khu vực trở nên hỗn loạn (Ảnh: Như Hoàn)
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu hộ cứu nạn (Ảnh: Như Hoàn)
Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong quán karaoke (Ảnh: Như Hoàn)
Hàng chục cán bộ chiến sĩ liên tục tiếp cận hiện trường, triển khai vòi rồng phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế đám cháy (Ảnh: Như Hoàn)
Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc (Ảnh: Như Hoàn)
Đến trưa cùng ngày, công tác chữa cháy và cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ (Ảnh: Như Hoàn)