Hà Nội: Cháy lớn tại kho xưởng một công ty ở Ninh Hiệp, các chiến sĩ PCCC nỗ lực dập lửa

Vào khoảng 15h03 ngày 22/8, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại kho xưởng công ty TNHH thương mại Anh Phong Pháp thuê mặt bằng tại Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC miền Bắc (ngõ 145, đường Đình Xuyên, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đám cháy tạo thành cuộn khói cao hàng chục mét

Đám cháy nhanh chóng bao trùm và tạo thành cuộn khói cao hàng chục mét. Do chất cháy là gỗ, ni lông và nhiều đồ đạc khác nên lửa lan nhanh khiến lực lượng ban đầu phát hiện chữa cháy bất thành.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng điều động phương tiện đến làm nhiệm vụ ngăn cháy lan và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tài sản. Trước diễn biến đám cháy phức tạp, đơn vị đã xin chi viện lực lượng từ Công an quận Long Biên và Trung tâm khu vực 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy

Các lực lượng được huy động đã triển khai các mũi ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy, đồng thời dùng 2 máy xúc để mở đường cho xe chữa cháy phun nước vào đống mái tôn sập đổ.

May mắn, đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Được biết khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 600m2, đây là cơ sở sản xuất gỗ ép, xốp.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.