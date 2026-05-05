Hà Nội: Bé trai 5 tuổi đứt lìa 2 ngón tay khi chơi xe điện tự chế

Mới đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội thông tin một trường hợp đáng tiếc vừa xảy ra: Bé trai 5 tuổi khi chơi xe điện tự chế đã bị kẹp tay vào bánh xe đang chạy. Tai nạn khiến trẻ nhập viện trong tình trạng đứt lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải.

Qua đánh giá chuyên môn của BSNT. Đỗ Hùng Anh - Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình Sọ mặt & Thẩm mỹ, Bệnh viện Nhi Hà Nội, vết thương có tính chất rất nghiêm trọng:

Các bác sĩ xử trí vết thương cho trẻ (Ảnh: BVCC).

- Đứt hoàn toàn đốt xa ngón 1 và ngón 2

- Đầu ngoại vi mất hồi lưu

- Mạch máu bị nhổ giật, dập nát nhiều

- Mô đầu ngón tổn thương nghiêm trọng

Với tình trạng này, bác sĩ đánh giá không còn khả năng trồng nối ngón tay cho trẻ.

Đây là tai nạn không hiếm gặp, nhưng hậu quả để lại rất nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động và sinh hoạt của trẻ.

Qua trường hợp này, bệnh viện Nhi Hà Nội gửi cảnh báo đến phụ huynh, cần đặc biệt lưu ý khi cho trẻ vui chơi:

- Không để trẻ tự ý chơi các phương tiện có bánh xe, động cơ khi không có người lớn giám sát

- Tránh để tay, chân trẻ tiếp xúc gần với bánh xe, xích, bộ phận chuyển động

- Lựa chọn khu vui chơi an toàn, thiết bị có che chắn bảo vệ

- Luôn theo sát trẻ, đặc biệt với trẻ nhỏ hiếu động

Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục.

Hãy luôn theo sát và bảo vệ con trong mọi hoạt động vui chơi để những tai nạn đáng tiếc không xảy ra.