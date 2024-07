Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch về việc tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) tại Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai 30 điểm bắn với 31 trận địa pháo hoa dịp này, trong đó có 9 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp.

Cụ thể, một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với 800 quả và 24 giàn hỏa thuật (480 ống hỏa thuật) được bố trí tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình kết hợp khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

8 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp (mỗi trận địa 600 quả) được bố trí tại trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), Đảo dừa, Công viên Thống nhất (quận Hai Bà Trưng), Hồ Văn Quán (quận Hà Đông), Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây), Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), Trung tâm TDTT huyện Đông Anh.

Pháo hoa ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: PV.

22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra tại: Đông Nam Hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình), Công viên Hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai), Công viên 02, phường Việt Hưng (quận Long Biên), Bán đảo hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), Công viên hồ điều hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân), Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm), Số 1 Thuận An (huyện Gia Lâm), Nóc nhà 4 tầng UBND huyện Mê Linh, Sân vận động Quảng Oai (huyện Ba Vì), Khán đài B, sân vận động huyện Đan Phượng, Sân vận động thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất), Sân vận động huyện Chương Mỹ, Sân vận động huyện Thường Tín, Nóc nhà 6 tầng Ban CHQS huyện Quốc Oai, Tiểu khu Thao Chính (thị trấn Phú Xuyên), Công viên hồ sinh thái thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức), Sân vận động huyện Ứng Hòa, Sân vận động huyện Sóc Sơn, Sân vận động huyện Phúc Thọ, Công viên cây xanh, thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai), Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức.

Thời lượng bắn pháo hoa theo kế hoạch kéo dài trong 15 phút, từ 21h30 đến 21h45, ngày 9/10.

UBND thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng của thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã bảo đảm các mặt, vận chuyển đạn, pháo, trang thiết bị, tổ chức tập huấn và chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã thực hành xây dựng trận địa, kết nối pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kịch bản và kế hoạch.

Công an thành phố Hà Nội xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa.