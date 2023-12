Hà Hồ nở mặt khi "đứa con tinh thần" liên tiếp nhận 2 chiếc cúp danh giá tại L'Officiel Beauty Awards 2023

Được biết, L’Officiel Beauty Awards là sự kiện trao giải mỹ phẩm thường niên của L’Officiel Vietnam, nơi tôn vinh những sản phẩm, thương hiệu và cá nhân xuất sắc nhất trong lĩnh vực làm đẹp trong và ngoài nước. Đáng chú ý, tại lễ trao giải tối 18.12 vừa qua, M.O.I Cosmetics đã vượt mặt nhiều đối thủ tiềm năng để "ẵm" trọn 2 giải thưởng danh giá với số điểm gần như tuyệt đối từ hội đồng chuyên môn.

Giải thưởng đầu tiên nằm trong hạng mục trang điểm - Best Cushion Of The Year thuộc về dòng Phấn nước Premium Baby Skin. Tự hào hơn nữa khi thương hiệu được xướng tên lần thứ hai với một "cương vị mới" - Best Local Makeup Brand Of The Year. Trong buổi lễ với hai lần vinh dự đại diện M.O.I Cosmetics lên nhận giải thưởng lớn, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo Hồ Ngọc Hà không khỏi bất ngờ và xúc động với thành tích vượt trội mà thương hiệu "gặt" được trong năm nay.

Premium Baby Skin Cushion - "con bò sữa" huyền thoại mang lại tiếng vang lớn cho M.O.I Cosmetics

Phấn nước Premium Baby Skin được M.O.I trình làng vào tháng 5/2023 là phiên bản nâng cấp từ dòng phấn nước Baby Skin - một trong những sản phẩm Best-seller và được khách hàng đón nhận kịch liệt.

Theo thống kê tính từ thời điểm ra mắt đến nay, chừng hơn 6 tháng , thương hiệu đã bán ra hơn 58.000 hộp phấn nước. Con số này đối với thị trường mỹ phẩm nội địa Việt mà nói là một thành tích đáng tự hào, chứng minh chất lượng sản phẩm cũng như độ uy tín của thương hiệu.

Soi kỹ hơn, dòng phấn nước Premium Baby Skin được cộng đồng làm đẹp "săn đón" nhờ khả năng che phủ hoàn hảo nhưng vẫn để lại lớp finish mỏng nhẹ và căng - mịn - lì. Thương hiệu còn "flex" thêm ở phiên bản nâng cấp này sở hữu công nghệ cải tiến vượt trội cùng công thức siêu HA chứa 75% thành phần dưỡng da, giúp dưỡng ẩm và làm đẹp da theo thời gian.. Bên cạnh đó, nếu 4 màng lọc chống nắng và chỉ số SPF 50+ PA+++ là yếu tố "ghi điểm" với giới mộ điệu thì khả năng kiềm dầu, giữ lớp makeup bền màu và không xuống tông trong vòng 6-8 tiếng lại là tính năng được giới chuyên môn đánh giá cao, hoàn toàn xứng đáng cho vị trí Best Cushion Of The Year 2023.

M.O.I Cosmetics mở ra hành trình mới - Chinh phục vị trí thương hiệu trang điểm chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

M.O.I Cosmetics được tạo ra với sứ mệnh giúp phụ nữ Việt ngày càng xinh đẹp, tự tin, tự chủ và biết yêu thương bản thân. Dựa trên giá trị cốt lõi đó, những sản phẩm của thương hiệu mang đến không chỉ là mỹ phẩm trang điểm, chăm sóc da "on-trend" mà qua đó còn truyền tải những thông điệp tích cực dành cho mọi chị em ở mọi lứa tuổi.

Trong suốt chặng hành trình của M.O.I Cosmetics, năm 2023 có lẽ là năm hoạt động khá tích cực của thương hiệu với các chiến dịch phủ sóng truyền thông, ngầm chứng tỏ thành công nhờ thực lực. Phải kể đến là màn sold out liên tiếp khi ra mắt các sản phẩm trang điểm trong bộ sưu tập đánh dấu kỉ niệm 5 năm thành lập cùng màn chào sân hoành tráng của Bộ sưu tập son thỏi Love M.O.I, chiếm trọn spotlight tại tập 8 The New Mentor. Theo đó, 15.368 thỏi son cũng "không cánh mà bay" chỉ sau 2 ngày ra mắt. Gần đây nhất, chiến dịch mang lại thành công ngoạn mục cho M.O.I là sự kiện "lấn sân" sang thị trường mới khi trình làng dòng Nước hoa cao cấp DESTINY tại trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú. Hiệu ứng tích cực từ sự kiện đã giúp thương hiệu thu hút hàng nghìn người tò mò đến tham dự và chính thức "cháy hàng" hơn 10.000 chai chỉ sau 9 ngày ra mắt, lập kỷ lục khủng về doanh thu lẫn danh tiếng từ trước đến nay.

Song song đẩy mạnh các chiến dịch marketing, M.O.I cũng không quên nhiệm vụ đường dài là mở rộng các danh mục sản phẩm. Sản phẩm mới được thương hiệu "update" trong thời gian mỗi 3 - 6 tháng, đảm bảo trên kệ hàng của M.O.I luôn chễm chệ những "siêu phẩm" hay ho, bắt kịp xu hướng làm đẹp trên thế giới để gửi đến cho khách hàng Việt.

Các sản phẩm trang điểm và làm đẹp của M.O.I Cosmetics được ra mắt trong năm 2023 vừa qua.

Sau 5 năm đầu tiên, M.O.I đã đạt được những thành công nhất định trên hành trình của mình. Xuất phát chỉ từ 30.000 thỏi son Hongocha’s Secret được bán ra nhanh chóng sau 24 giờ ra mắt, hiện M.O.I đã bán được hơn 4,7 triệu sản phẩm. Kênh bán hàng của M.O.I có độ phủ rộng với hơn 1.000 đối tác phân phối khắp cả nước, có mặt tại 90 cửa hàng của các chuỗi hệ thống phân phối như Guardian, BeautyBox, MediCare... Và đằng sau đó là cả một sự đầu tư vào chiến lược kinh doanh, sứ mệnh cùng tầm nhìn rõ ràng thể hiện tham vọng từng bước đưa M.O.I trở thành một thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam và là ứng viên phù hợp cho giải thưởng Best Local Makeup Brand Of The Year 2023.

Việc đoạt 2 chiếc cúp danh giá của tạp chí nổi tiếng thế giới L’Officiel đã giúp M.O.I Cosmetics dần khẳng định vị thế trên bản đồ mỹ phẩm Việt. Trong tương lai, thương hiệu sẽ tiếp tục phát triển và hứa hẹn sẽ trở thành "chiến mã" trên thương trường không chỉ trong nước mà còn vươn tầm ra quốc tế.

CÔNG TY TNHH M.O.I COSMETICS - Phòng 9.1, tầng 9, tòa nhà Ree Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh