Vũ. là 1 trong những khách mời góp mặt trong Live Concert SKETCH A ROSE của Hà Anh Tuấn diễn ra tại Singapore vào ngày 11/6. Cả hai đã có màn song ca ăn ý với Dành hết xuân thì để chờ nhau. Đáng chú ý, trước khi vào phần song ca, Hà Anh Tuấn đã có tiết lộ "chấn động": Vũ. chính thức lên chức bố, đã có con đầu lòng!

Clip Hà Anh Tuấn công bố Vũ. đã lên chức bố

Trong khi đó Vũ. bối rối chữa cháy, nói rằng "đứa con" là "ca khúc mới" mà thôi nhưng Hà Anh Tuấn vẫn một mực khẳng định thông tin có con của Vũ.. Cuối cùng, nam ca sĩ sinh năm 1984 giao kèo với Vũ.: "Anh hi vọng sắp tới anh sẽ không phải là người nói ra những bí mật của em".



Hà Anh Tuấn vui miệng nói ra "bí mật" của Vũ.

Tuy nhiên, Vũ. không phải là "nạn nhân" đầu tiên bị Hà Anh Tuấn tiết lộ về cuộc sống riêng, Hồ Ngọc Hà cũng từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười này. Năm 2020, Hà Anh Tuấn làm khách mời cho Love Song Private Show của "nữ hoàng giải trí".

Hà Anh Tuấn khoe Hồ Ngọc Hà mang song thai trong show Love Songs

Trong phần giao lưu, Hà Anh Tuấn cao hứng nói về cuộc gặp gỡ trước đó để tập dượt cho chương trình. Nam ca sĩ vui miệng tiết lộ trước sự chứng kiến của nhiều khán giả trực tuyến: "Tuấn có đọc báo nhưng không nghĩ nó to đến thế. Cái này Tuấn đâu nói dối được. Khi bước vào, đầu tiên là Tuấn nhìn xuống và… Oh my god (lạy chúa tôi)".

Hồ Ngọc Hà nhanh chóng cắt ngang chia sẻ của đồng nghiệp, tuy nhiên trước đó Hà Anh Tuấn đã kịp buột miệng nói về việc mang thai đôi của nữ ca sĩ: "Làm như chuyện bí mật, cả nước người ta biết, giờ này mà vẫn còn giấu". Anh còn nói thêm: "Ngày hôm qua Tuấn nhắn, Hà hạnh phúc quá, Hà giỏi quá, không những một mà còn hai".

Ngay sau chia sẻ của Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà tỏ ra vô cùng bất ngờ và cười lớn, cô liên tục nhắc khéo: "Hà chỉ muốn mọi người quan tâm đến Love Songs thôi chứ mình không sợ, nếu sợ mình đã không to thế này rồi". Đồng thời, cô còn cố tình cười lớn để át đi giọng Hà Anh Tuấn miêu tả vóc dáng hiện tại của mẹ bầu.

Chưa hết, khi Hà Anh Tuấn nhắc đến chuyện song thai, Hồ Ngọc Hà giật mình thấy rõ và nói: "Cái gì vậy, lần sau phải xem lại khách mời nhé". Hà Anh Tuấn cũng đáp lại: "Những chuyện này Tuấn không nói dối được, hạnh phúc mà phải không?" khiến "nữ hoàng giải trí" chỉ biết bật cười ngượng ngùng.



Hà Anh Tuấn tiết lộ Hà Hồ có song thai ngay trên sóng livestream

Thời điểm đó, Hồ Ngọc Hà vẫn đang muốn che giấu việc mình đang mang thai đôi để khán giả có thể tập trung vào các dự án mà cô thực hiện. Tuy nhiên, sau những hé lộ của Hà Anh Tuấn, Hà Hồ cũng sẵn sàng công khai tin vui vào cuối liveshow.

Có thể nói, Hà Anh Tuấn là nam ca sĩ chân thật nhất Vbiz khi không thể nói dối chuyện Hà Hồ mang thai đôi cũng như "vui miệng" nói ra bí mật của Vũ. là đã có con đầu lòng!

