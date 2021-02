Hà Anh đáp trả căng đét vì bị chê mặt mộc kém xinh, bức xúc lên tiếng chuyện “dao kéo” phần mũi

Trong thời buổi kỹ thuật make up ngày càng tinh xảo, nhiều người "vịt hoá thiên nga" chỉ sau vài nốt nhạc thì mặt mộc của các nghệ sĩ được chú ý hơn cả. Tháo bỏ lớp trang điểm, nhiều mỹ nhân vẫn đủ sức gây sốt vì đường nét tự nhiên xinh đẹp, tuy nhiên không ít người lại gây tranh cãi. Vào sáng ngày 22/2, siêu mẫu Hà Anh đã đăng status bức xúc khi bị nhận xét mặt mộc kém xinh.

Trên trang cá nhân, Hà Anh đăng cận ảnh mặt không chút son phấn trước khi đi ngủ kèm lời khẳng định cô vô cùng tự tin với làn da căng mọng ở tuổi 38. Nữ siêu mẫu tiết lộ cô không muốn dùng các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh hay make up xinh đẹp lồng lộn vì muốn giữ hình ảnh bình dị, gần gũi trong mắt người hâm mộ. Đặc biệt, khi bị soi khuyết điểm sống mũi to, Hà Anh bức xúc: "Các bạn bảo tôi 'sống mũi to' - sống mũi tôi là thế, nguyên bản, không chỉnh sửa. Tôi là người Châu Á, tôi từ chối sửa hình ảnh của mình cho giống người phương Tây".

Tối ngày 21/2 Hà Anh tung ảnh khoe cận mặt không son phấn trước khi đi ngủ

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng vì bị chê mặt mộc kém xinh

Toàn bộ chia sẻ của siêu mẫu Hà Anh:

Tôi chả hiểu cái thẩm như thế nào, mặt mộc trước khi đi ngủ của người ta đẹp thế kia - đẹp ở đây là da dẻ mướt mát căng mọng, tự nhiên, thoải mái trong làn da của chính mình, một phụ nữ tự tin và thoải mái với chính mình và vẻ bề ngoài của mình ở độ tuổi 38. Tôi chẳng cần phải chụp với các cái apps là phẳng nếp nhăn, làm da trắng lên 2-3 tông, không cần trang điểm. Bởi tôi muốn fan của tôi được làm quen với chính bản thân tôi, một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác chứ không phải một hình ảnh lúc nào cũng trang điểm kỹ càng tới 9 tầng mây. Các bạn bảo tôi "sống mũi to" - sống mũi tôi là thế, nguyên bản, không chỉnh sửa. Tôi là người châu Á, tôi từ chối sửa hình ảnh của mình cho giống người phương Tây. Và với hình ảnh châu Á này và cũng nhờ hình ảnh châu Á này, tôi được chào đón, trọng dụng bởi công nghiệp thời trang ở Phương Tây. Tôi chả hiểu sao các bạn có thể nói tôi "gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống", cứ phải bôi son đánh má hồng đi ngủ mới là nhiều sức sống hả? Hãy tự tin vào chính bản thân mình các bạn nhé!

Ở tuổi 38, Hà Anh sở hữu body cực sexy và khuôn mặt có những đường nét tự nhiên khá ấn tượng

Dù bị soi khuyết điểm nhưng Hà Anh cho biết cô không có ý định "dao kéo" phần mũi

Hà Anh thường xuyên khoe mặt ít son phấn khi chụp ảnh cùng chồng và con gái