Gương mặt Việt ở Silicon Valley: Từ chuyên gia quảng cáo đến quản lý TikTok Bắc Mỹ

Trong làn sóng người Việt tham gia ngày càng sâu vào hệ sinh thái công nghệ toàn cầu, Mai Hồng Hạnh là một gương mặt đáng chú ý. Từ xuất phát điểm trong ngành quảng cáo tại Việt Nam, chị từng bước chuyển hướng sang công nghệ và hiện làm việc tại TikTok khu vực Bắc Mỹ, đồng thời tham gia xây dựng các sáng kiến kết nối cộng đồng trí tuệ nhân tạo người Việt trên thế giới.

Mai Hồng Hạnh, sinh năm 1980 tại An Giang, Việt Nam, là cựu học sinh trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu. Mai Hạnh tốt nghiệp cử nhân ngành Ngữ Văn Anh tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), sau đó nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học RMIT (Úc). Hiện chị là Quản lý chương trình tại TikTok Bắc Mỹ.

Cô gái Việt Mai Hồng Hạnh chụp ảnh tại trụ sở TikTok.

Lối rẽ đến thung lũng Silicon

Con đường nghề nghiệp của chị bắt đầu từ vị trí thực tập sinh sáng tạo tại một công ty quảng cáo, trước khi tham gia làm việc tại nhiều tập đoàn truyền thông quốc tế như Saatchi & Saatchi, JWT và Publicis.

Trong hơn một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực truyền thông, Mai Hạnh tham gia xây dựng chiến lược thương hiệu và các chiến dịch sáng tạo cho nhiều nhãn hàng lớn. Giai đoạn này cũng giúp chị tích lũy kinh nghiệm quản lý đội ngũ, hiểu hành vi người tiêu dùng ở nhiều thị trường và phát triển tư duy chiến lược.

Một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp là năm 2007 khi đội ngũ của chị tại Saatchi & Saatchi Việt Nam giành giải Bronze tại Liên hoan Sáng tạo Quốc tế Cannes Lions cho chiến dịch của thương hiệu Olay. Đây được xem là lần đầu tiên một đội ngũ người Việt giành giải tại liên hoan sáng tạo danh giá bậc nhất thế giới trong ngành quảng cáo.

Mai Hạnh (thứ hai) cùng đội ngũ sáng lập của AI for Vietnam & Vietnam AI Stars tại 2 ngày hội thảo Vietnam Tech Summit 2025, Silicon Valley.

Sau nhiều năm trong ngành truyền thông, Hạnh Mai đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: chuyển sang lĩnh vực công nghệ và làm việc tại thung lũng công nghệ Silicon Valley, Mỹ. Quá trình chuyển hướng này không hề dễ dàng. Tại Mỹ, chị bắt đầu lại với vai trò tư vấn chiến lược vận hành tại tập đoàn Accenture và tham gia các dự án quy mô lớn liên quan đến hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn công nghệ Meta.

Những trải nghiệm đó giúp chị tiếp cận cách các công ty công nghệ vận hành sản phẩm ở quy mô toàn cầu, nơi mỗi quyết định liên quan đến sản phẩm, nội dung hay chính sách đều có thể ảnh hưởng tới hàng tỷ người dùng.

Quản lý chương trình tại TikTok Bắc Mỹ

Chị Hạnh Mai đang đảm nhiệm vị trí Program Management (Quản lý chương trình) tại TikTok Bắc Mỹ. Trong vai trò này, cô gái Việt chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược chương trình, đóng vai trò là "cầu nối" quan trọng giữa các bộ phận chuyên môn khác nhau để đảm bảo sự vận hành mượt mà và hiệu quả trong quá trình triển khai các dự án công nghệ của tập đoàn.

Công việc của chị tập trung vào việc hoạch định chiến lược, điều phối các chương trình vận hành quy mô lớn, kết nối giữa các nhóm kỹ thuật, sản phẩm, chính sách và vận hành để đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả và đúng chiến lược.

Trong các nền tảng công nghệ toàn cầu, Program Manager thường đóng vai trò như “người điều phối hệ thống”, giúp nhiều nhóm chuyên môn khác nhau làm việc đồng bộ. Với tốc độ phát triển nhanh của sản phẩm và hàng trăm triệu người dùng trên nhiều thị trường, công việc này đòi hỏi khả năng quản lý dự án, phân tích dữ liệu và phối hợp đa văn hóa.

“ Trong môi trường công nghệ, đặc biệt ở các nền tảng có quy mô toàn cầu, mọi quyết định đều phải đặt người dùng ở trung tâm", Mai Hạnh nói.

Câu hỏi chị và các cộng sự thường xuyên đặt ra là điều này có thực sự tốt cho người dùng không. Theo chị, bên cạnh việc phát triển sản phẩm, các nền tảng công nghệ lớn còn phải đối mặt với nhiều thách thức như đảm bảo tính minh bạch của thông tin, bảo vệ người dùng dễ tổn thương và xử lý nội dung gây hại.

"Ở quy mô hàng trăm triệu hay hàng tỷ người dùng, một quyết định sai có thể tạo ra tác động rất lớn. Vì vậy việc phối hợp giữa công nghệ, chính sách và vận hành là cực kỳ quan trọng", Mai Hạnh chia sẻ.

Mai Hạnh (thứ 2, từ phải sang) cùng nhóm AIV trong ngày hội giới thiệu một dự án AI tại Việt Nam.

Xây dựng cộng đồng AI cho người Việt

Song song với công việc tại TikTok, Mai Hạnh là đồng sáng lập và Giám đốc vận hành của AI for Vietnam Foundation – tổ chức phi lợi nhuận kết nối các chuyên gia AI người Việt trên toàn thế giới. Tổ chức quy tụ nhiều chuyên gia đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Meta, NVIDIA và Tesla, với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Trong vai trò giám đốc vận hành, chị phụ trách vận hành tổ chức, phát triển quan hệ đối tác và triển khai các chương trình cộng đồng. Một trong những hoạt động nổi bật gần đây là "AI Day 2026" tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút gần 2.000 lượt đăng ký cùng hàng chục phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, tổ chức còn triển khai các chương trình như hackathon AI, các khóa đào tạo AI cho sinh viên và cuộc thi Vietnam AI Stars nhằm tìm kiếm và hỗ trợ startup AI của người Việt trên quy mô quốc tế.

Theo Hạnh Mai, trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, lãnh đạo không nhất thiết phải là người hiểu sâu nhất về công nghệ.

"Tôi có thể không phải là người hiểu AI kỹ thuật nhất trong đội ngũ", chị nói. "Nhưng vai trò của tôi là tạo ra môi trường để những chuyên gia giỏi nhất có thể làm tốt công việc của họ".

Với chị, lãnh đạo hiệu quả là người biết lắng nghe, kết nối đúng con người với đúng vấn đề và giữ được sự bình tĩnh ngay cả khi phải đưa ra quyết định trong điều kiện thông tin chưa đầy đủ. Sau nhiều năm làm việc tại Mỹ, Hạnh Mai cho rằng người Việt có tiềm năng lớn trong lĩnh vực công nghệ, nhưng cần nhiều hơn các mạng lưới hỗ trợ và cơ hội kết nối.

Các sáng kiến như AI for Vietnam hay Vietnam AI Stars, theo chị không chỉ nhằm tìm kiếm nhân tài mà còn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái nơi người Việt có thể học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

“Tôi hy vọng trong 10 năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều lãnh đạo AI người Việt xuất hiện không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu” , chị nói.