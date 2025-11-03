Gương mặt "phản chủ" của Thiều Bảo Trâm

Mới đây, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi lên tiếng về nghi vấn tiếp tục trùng tu nhan sắc. Nữ ca sĩ cho biết thời gian qua nhiều người đồn đoán gương mặt cô bầu bĩnh vì đã thực hiện phương pháp tiêm má baby. Trước nghi vấn này, Thiều Bảo Trâm phủ nhận.

Nữ ca sĩ giải thích rõ lý do phía sau sự thay đổi là do tăng cân. Thiều Bảo Trâm tiết lộ: "Mình vừa tăng từ 49,5 lên 50,7 kg. Đừng ai đồn mình tiêm má gì được không ạ, do lên ký mà mặt mình ú nu như cái bánh bao. Nhà được cái trộm vía tăng cân là tăng má đầu tiên, không cần đi tiêm má baby ạ".

Thiều Bảo Trâm lên tiếng vì tăng cân nên gương mặt tròn trịa, má phúng phính chứ không tiêm má như lời đồn đại

Trước khi hoạt động solo, Thiều Bảo Trâm cùng chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm nhạc Bee.T nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Thiều Bảo Trâm được biết tới qua những ca khúc như Sau lưng anh có ai kìa, Thương anh...

Tháng 3/2024, nữ ca sĩ sinh năm 1994 công khai thừa nhận đã can thiệp thẩm mỹ mũi thông qua một bài đăng trên mạng xã hội. Cô không quên gửi lời cảm ơn bác sĩ đồng thời chia sẻ loạt hình ảnh mới tại thẩm mỹ viện. Thiều Bảo Trâm cũng khẳng định sau khi chỉnh sửa nhan sắc, cô cảm thấy tự tin và thoải mái hơn với diện mạo của mình.

Thiều Bảo Trâm thừa nhận phẫu thuật phần mũi sau nhiều năm

Tuy nhiên thời gian gần đây, diện mạo của Thiều Bảo Trâm liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi cô xuất hiện với gương mặt có phần khác lạ, khó nhận ra so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Ngoài nghi vấn tiếp tục thẩm mỹ, nhiều ý kiến cho rằng chính kiểu tóc và phong cách trang điểm chưa phù hợp đã khiến nhan sắc của nữ ca sĩ bị "dìm" đáng kể.

Trong một sự kiện, Thiều Bảo Trâm chọn kiểu tóc rẽ ngôi giữa, uốn lọn nhẹ và sấy phồng phần mái. Dù giúp tổng thể trông sang trọng và chỉn chu, song kiểu tóc này lại vô tình khiến gương mặt cô to hơn, lộ rõ vầng trán cao và thiếu độ mềm mại. Bên cạnh đó, layout trang điểm với hàng lông mày ngang cũng bị nhận xét làm gương mặt của Thiều Bảo Trâm trở nên cứng và kém tự nhiên.

Diện mạo gần đây của Thiều Bảo Trâm khiến nhiều người bàn tán