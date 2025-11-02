Lộ file ghi âm nhạy cảm khiến cả showbiz chao đảo, ai là người đứng sau phơi bày?

Những ngày qua, showbiz Hoa ngữ rúng động trước vụ việc đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn bị rò rỉ file ghi âm nói xấu nhiều nghệ sĩ hạng A. Trong đó, đạo diễn họ Vương gây bức xúc lớn trong dư luận khi có phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nữ diễn viên Kim Tĩnh. Vụ việc khiến hình tượng quý ông đạo mạo, đáng kính của Vương Gia Vệ sụp đổ. Giờ đây, trong mắt khán giả Vương Gia Vệ trở thành 1 lão già đáng khinh, thiếu tôn trọng phụ nữ và sống 2 mặt.

Trước khi vướng scandal, Vương Gia Vệ là một trong những đạo diễn danh tiếng của Trung Quốc. Ông đứng sau nhiều bộ phim nổi tiếng như Tâm trạng khi yêu, Trùng Khánh Sâm Lâm, Xuân quang xạ tiết, A Phi chính truyện… Tạp chí Time từng nhận xét Vương Gia Vệ là "nhà làm phim lãng mạn nhất thế giới". Tần Văn cũng được xem là biên kịch nữ tài năng của Cbiz.

Đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn là 2 cái tên gây phẫn nộ nhất lúc này tại Trung Quốc

Ai là người tung file ghi âm "động trời" lên MXH?

Theo tờ Sohu, biên kịch Cổ Nhị chính là người đã phát tán file ghi âm, vạch trần nhân cách thật tồi tệ của Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn. Nguồn cơn đến từ mâu thuẫn của cả ba xoay quanh bộ phim Phồn Hoa. Theo Cổ Nhị, biên kịch thực sự đứng sau bộ phim Phồn Hoa là anh, nhưng Vương Gia Vệ và Tần Văn đã toan tính cướp công.

Trong phần bằng chứng là tin nhắn Wechat, Cố Nhị đã gửi kịch bản Phồn Hoa cho đạo diễn Vương Gia Vệ từ năm 2019. Sau đó, Vương Gia Vệ phản hồi rằng ông sẽ gửi kịch bản của Cổ Nhị cho Tần Văn chỉnh sửa để nội dung hoàn hảo hơn. Đáng nói, sau khi Phồn Hoa khởi quay và gây tiếng vang lớn lúc phát sóng, Tần Văn không hề có tên trong đội ngũ sản xuất phim, không được trả 1 đồng thù lao nào dù Vương Gia Vệ sử dụng rất nhiều chi tiết đắt giá có chiều sâu về nghệ thuật, có tính lịch sử và chuyên môn về chứng khoán như trong kịch bản mà Cổ Nhị gửi đến ông. Về Tần Văn, dù chẳng phải là người viết ra kịch bản, cô vẫn được tung hô khắp nơi.

Quá bức xúc với hành động ăn cắp chất xám trơ trẽn của Vương Gia Vệ và Tần Văn, Cổ Nhị đã đăng đàn tố cáo, đòi công bằng cho mình từ năm 2023. Tuy nhiên, 2 nhân vật quyền lực Cbiz này vẫn trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra. Do đó, cuối tháng 9/2025, Cổ Nhị đã quyết định tung file ghi âm riêng tư Vương Gia Vệ và Tần Văn nói xấu cả showbiz Hoa ngữ để trả đũa với tuyên bố "cá chết lưới rách". Theo tờ Sohu, Cổ Nhị có hoàn cảnh khó khăn, bị teo cơ nặng.

Vương Gia Vệ và Tần Văn bị tố cướp công, đối xử tệ bạc với biên kịch thực sự của Phồn Hoa - Cổ Nhị

Nhiều sao hạng A bị nói xấu, bình phẩm khiếm nhã

Mở đầu file ghi âm hé lộ bí mật động trời của Vương Gia Vệ và Tần Văn là việc họ nói xấu sau lưng 2 diễn viên Trần Đạo Minh và Cận Đông. Cụ thể, Vương Gia Vệ muốn mời Trần Đạo Minh sắm vai khách mời trong bộ phim Phồn Hoa, nhưng bị Tần Văn phản đối. Không chỉ vậy, nữ biên kịch này còn châm chọc, mỉa mai tài tử Khánh Dư Niên là người tự cao tự đại, "làm màu", quê mùa nhưng thích thể hiện mình là người sống rất phong cách, lười đọc sách nhưng thích marketing hình tượng học rộng hiểu sâu để được người khác khen ngợi, tâng bốc. Sau đó, Vương Gia Vệ cũng tiếp lời nói rằng tài tử Cận Động cũng không khác Trần Đạo Minh là bao.

Phát ngôn của Tần Văn về Trần Đạo Minh khiến cô nhận vô số chỉ trích là kẻ vô ơn, "ăn cháo đá bát". Trần Đạo Minh - Chủ tịch hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc - chính là người có ơn nâng đỡ Tần Văn. Ông từng đóng trong các bộ phim Thanh xuân không chốn bình yên của chúng ta, Nửa đời trước của tôi, Lưu kim tuế nguyệt do Tần Văn chấp bút. Trước đó, Tần Văn cũng nhiều lần công khai cảm kích Trần Đạo Minh vì có ơn dìu dắt, giúp đỡ cô rất nhiều từ khi mới vào nghề. Thế nhưng, sau lưng Trần Đạo Minh, Tần Văn lại nói xấu thầy của mình không ra gì.

Tần Văn "đâm sau lưng" thầy của mình Trần Đạo Minh

Cận Đông cũng thành đối tượng bị nói xấu trong cuộc nói chuyện của Vương Gia Vệ và Tần Văn

Đến ngày 30/10, "danh sách nạn nhân" bị Vương Gia Vệ và Tần Văn nói xấu tiếp tục tăng thêm. Trong đoạn hội thoại được công bố, đạo diễn Phồn Hoa có lời lẽ chê bai Đường Yên - nữ chính phim - kiêu ngạo, kiểu cách và "làm màu" quá mức: "Để tôi nói cho cô biết nhé Tần Văn, Đường Yên là một người rất rất thích thể hiện. Khi quay, nhớ đừng để cô ấy đến phim trường trước, phải để người khác đến trước". Khi nghe Trần Đạo Minh, Tần Văn bật cười và tán thưởng vị đạo diễn "rất hiểu tâm lý con người".

Vương Gia Vệ chê Đường Yên giả tạo

Tiếp đến, Vương Gia Vệ và Tần Văn bàn tán về Lưu Thi Thi - Nghê Ni. Nữ biên kịch Tần Văn cho biết chính cô là người đã đổi câu thoại quan trọng trong phim Lưu kim tuế nguyệt của Lưu Thi Thi sang cho Nghê Ni. Tần Văn còn tiết lộ với Vương Gia Vệ rằng đãi ngộ của Nghê Ni trong dự án này hơn hẳn Lưu Thi Thi. Nữ biên kịch ám chỉ Nghê Ni có người chống lưng lớn nên được hưởng đặc quyền này: "Nghê Ni không cần tìm tôi, bởi tôi luôn phải quản chuyện của cô ấy".

Tần Văn ám chỉ Nghê Ni (phải) có ông lớn chống lưng trong ngành

Theo truyền thông Trung Quốc, nạn nhân khổ nhất trong vụ việc này là Kim Tĩnh. Nữ diễn viên có tham gia bộ phim Phồn Hoa, nhưng đến phút cuối bị Vương Gia Vệ xóa sạch cảnh quay không rõ lý do. Chưa dừng lại ở đó, nam đạo diễn này còn bình phẩm cợt nhả nhạy cảm, dung tục mang tính quấy rối tình dục về cơ thể của Kim Tĩnh. Trước lời nói đáng khinh bỉ của Vương Gia Vệ về Kim Tĩnh, Tần Văn cũng cười cợt, trêu đùa khiêu khích hùa theo.

Vương Gia Vệ và Tần Văn bình phẩm khiếm nhã về Kim Tĩnh

Trên mạng xã hội, khán giả vô cùng phẫn nộ với việc làm đáng xấu hổ, lời nói kém chuẩn mực của Vương Gia Vệ và Tần Văn. Trước làn sóng chỉ trích và tẩy chay của công chúng, Vương Gia Vệ và Tần Văn vẫn giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi. Cả hai đến 1 lời xin lỗi gửi đến nạn nhân bị họ nói xấu, quấy rối cũng cũng chẳng có.

