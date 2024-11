Grammy: Sự khác biệt giữa hạng mục Bài Hát Của Năm và Bản Thu Âm Của Năm

Bốn hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải Grammy chính là Album Của Năm, Bản Thu Âm Của Năm, Bài Hát Của Năm và Nghệ Sĩ Mới Xuất Sắc Nhất. Trong cuộc đua này, nghệ sĩ với nhiều thể loại âm nhạc sẽ cạnh tranh với nhau để giành được chiếc kèn danh giá nhất trong năm. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn cảm thấy khó hiểu khi Bài Hát Của Năm và Bản Thu Âm Của Năm thường sẽ có những người thắng giải khác nhau. Thưc tế, hai hạng mục này có tiêu chí khác biệt, không hề có sự tương đồng như khán giả vẫn nghĩ.

Bản Thu Âm Của Năm và Bài Hát Của Năm đều là hai hạng mục vinh danh các bài hát riêng lẻ, khác với việc vinh danh một album như Album của năm. Tuy nhiên, Bản thu âm của năm trước hết là sự vinh danh dành cho nghệ sĩ biểu diễn, trong khi đó Bài Hát Của Năm là sự công nhận đối với người sáng tác.

Cụ thể, Bản Thu Âm Của Năm sẽ xem xét ca khúc ở nhiều góc độ, từ nghệ sĩ biểu diễn, nhà sản xuất, kỹ sư âm thanh... Như vậy, về cơ bản, giải thưởng này giống như sự công nhận đối với một sản phẩm hoàn chỉnh trong phòng thu âm. Mọi người sẽ cùng nhau làm việc để tạo ra bài hát. Khi một ca khúc giành giải, điều này đồng nghĩa tất cả những người tạo ra ca khúc này đều nhận được một chiếc cúp Grammy danh giá.

(Ảnh: FilmMagic)

Trong khi đó, Bài Hát Của Năm không thực sự vinh danh người biểu diễn ca khúc đó mà sẽ được trao cho những người đã sáng tác. Giải thưởng này thường dễ gây nhầm lẫn do người nhận giải cũng là nghệ sĩ biểu diễn. Tuy nhiên, thực tế là nghệ sĩ biểu diễn thông thường cũng góp sức trong việc sáng tác, đó là lý do họ sẽ lên nhận giải thưởng và phát biểu. Điều cần chú ý là thay vì nhận cúp vì phần trình diễn, giải thưởng này vinh danh việc sáng tác, xây dựng lời bài hát và giai điệu của họ.

Năm nay, Bản Thu Âm Của Năm chứng kiến sự cạnh tranh giữa The Beatles - Now and Then, Beyoncé - Texas Hold 'Em, Sabrina Carpenter - Espresso, Charli XCX - 360, Billie Eilish - Birds of a Feather, Kendrick Lamar - Not like us, Chappell Roan - Good Luck, babe và Taylor Swift với Post Malone - Fortnight.

Các đề cử trong Bài Hát Của Năm tại Grammy 2025 như sau: Shaboozey – A Bar Song (Tipsy), Billie Eilish – Birds of a Feather, Lady Gaga và Bruno Mars – Die With a Smile, Taylor Swift và Post Malone – Fortnight, Chappell Roan – Good Luck, Babe, Kendrick Lamar – Not Like Us, Sabrina Carpenter – Please Please Please và Beyoncé – Texas Hold ’Em.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 sẽ diễn ra vào ngày 2/2/2025.