Google ra mắt Gemini 3.5: AI thế hệ mới có khả năng tự xử lý công việc như con người

Nếu như các thế hệ AI trước đây chủ yếu đóng vai trò trợ lý hội thoại, thì Gemini 3.5 được Google thiết kế để trở thành một người cộng sự đắc lực. Điểm nhấn ấn tượng nhất của phiên bản này là khả năng "mang tính tác nhân", cho phép trí tuệ nhân tạo tự mình thực hiện các hành động cụ thể để giải quyết vấn đề trong thế giới thực. Google đã khởi động chuỗi mô hình này bằng phiên bản 3.5 Flash, được tinh chỉnh hoàn hảo nhằm cân bằng giữa trí thông minh vượt trội và tốc độ xử lý vô cùng nhanh chóng.

Theo những thử nghiệm từ Google DeepMind, phiên bản này đạt tốc độ xử lý nhanh gấp bốn lần so với các mô hình tiên phong hiện nay. Nhờ sức mạnh đó, AI có thể tự động đảm nhận các nhiệm vụ dài hạn như kiểm toán tài chính hay quản lý kho mã nguồn khổng lồ vốn từng tiêu tốn hàng tuần làm việc của con người. Đặc biệt, khi kết hợp cùng khung vận hành Antigravity, Gemini 3.5 Flash có thể tự động lập kế hoạch, chia nhỏ nhiệm vụ cho các tác nhân phụ và hoàn thành những quy trình làm việc đa bước một cách chuẩn xác.

Một trong những ứng dụng mang tính ứng dụng cao nhất được giới thiệu tại sự kiện lần này chính là Gemini Spark, một tác nhân AI cá nhân vận hành dựa trên sức mạnh của mô hình 3.5 Flash. Thay vì để người dùng phải tự tay sắp xếp lịch trình hay tìm kiếm từng mảnh dữ liệu rời rạc, Gemini Spark sẽ hoạt động liên tục 24/7, thay mặt bạn xử lý mọi công việc số theo đúng chỉ thị được giao. Hiện tại, công cụ thông minh này đã bắt đầu được thử nghiệm và dự kiến sẽ sớm ra mắt phiên bản Beta dành cho những người dùng đăng ký gói Google AI Ultra tại Mỹ ngay trong tuần tới. Không chỉ hữu ích với người dùng cá nhân, mô hình mới của Google còn thể hiện hiệu suất vượt trội trên các thang điểm đánh giá lập trình chuyên sâu như Terminal-Bench hay GDPval-AA, bỏ xa phiên bản 3.1 Pro trước đó. Các đối tác tài chính của Google cũng đã ứng dụng thành công mô hình này để tự động hóa những quy trình kéo dài nhiều tuần xuống chỉ còn một thời gian ngắn, đồng thời tiết kiệm hơn một nửa chi phí vận hành.

Sở hữu năng lực xử lý mạnh mẽ nhưng Google vẫn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu khi phát triển Gemini 3.5 theo đúng chuẩn mực của Khung an toàn tiên tiến (Frontier Safety Framework). Hãng đã chủ động tăng cường hàng loạt lớp bảo vệ để ngăn chặn các nguy cơ về an ninh mạng cũng như hạn chế tối đa việc phát sinh nội dung độc hại. Điểm đáng chú ý về công nghệ cốt lõi là việc Google áp dụng các công cụ phân tích khả năng diễn giải, cho phép kiểm tra chặt chẽ quy trình suy luận nội bộ của AI trước khi đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho người dùng. Ngay từ lúc này, người dùng trên toàn thế giới đã có thể trực tiếp trải nghiệm sự linh hoạt của Gemini 3.5 Flash thông qua ứng dụng Gemini hoặc Chế độ AI tích hợp ngay trong nền tảng Google Tìm kiếm. Trong khi đó, giới lập trình viên cũng được cung cấp quyền truy cập qua Gemini API trên Google AI Studio và Android Studio. Đại diện Google cũng tiết lộ thêm rằng phiên bản cao cấp nhất là Gemini 3.5 Pro hiện đang được tinh chỉnh nội bộ và sẽ sớm trình làng rộng rãi tới cộng đồng vào tháng tới.