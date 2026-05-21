Lái “bốc” hơn cả xe phân khúc B, VF 5 “áp đảo” nhóm xe đô thị tầm giá 500 triệu đồng

Công thức "ngược đời" của VF 5

Khoảng 3 năm trở lại đây, sự dịch chuyển xu hướng sang xe gầm cao (SUV) cùng làn sóng xe điện hóa đang tái định hình lại thị trường, khiến doanh số phân khúc xe gầm thấp hạng B (B-sedan) ngày càng tụt dốc.

Trong những lựa chọn thay thế, VinFast VF 5 đang là một trong những dòng xe được tìm kiếm nhiều nhất nhờ công thức "ngược đời": công năng tương đương hạng B nhưng giá lăn bánh hạng A, chi phí vận hành chỉ bằng xe máy.

Cụ thể, dù được định vị ở phân khúc A-SUV nhưng VinFast VF 5 sở hữu những thông số vận hành vượt tầm phân khúc khi đặt cạnh các đối thủ xe xăng hạng A hay thậm chí là các dòng B-sedan.

" Khi lái thử VF 5, tôi bất ngờ vì xe bốc hơn hẳn, đạp ga là vọt chứ không có độ trễ và tiếng gào động cơ như xe xăng" , anh Hoàng Trọng Đam (35 tuổi, Hà Nội) giải thích lý do lựa chọn VF 5 thay vì một chiếc sedan xăng như dự định ban đầu.

Độ "bốc" này đến từ khối động cơ điện có công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm của VF 5. Không chỉ "vượt mặt" các mẫu A-SUV xăng như Toyota Raize (98 mã lực) hay Kia Sonet (113 mã lực), sức mạnh này còn nhỉnh hơn cả các mẫu sedan hạng B sử dụng động cơ 1.5L như Toyota Vios (106 mã lực) hay Hyundai Accent (115 mã lực).

VF 5 cũng ghi điểm nhờ không gian sử dụng thực tế. Đúng với thông số chiều dài cơ sở lên tới 2.514 mm, khoang cabin của VF 5 có độ rộng rãi ấn tượng, khoảng để chân thoải mái không thua kém các dòng xe hạng B.

Theo anh Đam, VF 5 còn được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi… vượt trội so với tiêu chuẩn thường thấy trong tầm giá 500 triệu đồng. Đặc biệt, VF 5 sở hữu tới 6 túi khí và hệ thống phanh đĩa trên cả 4 bánh, trong khi không ít mẫu A-SUV chạy xăng vẫn sử dụng phanh tang trống phía sau và cắt giảm số lượng túi khí.

Sở hữu dễ dàng, chi phí sử dụng "có cũng như không"

Theo giới chuyên môn, khi cộng dồn những ưu đãi được áp dụng trong tháng 5/2026, mức giá lăn bánh VF 5 còn cạnh tranh hơn nữa, đặc biệt khi nhìn nhận tỷ lệ giá trị nhận được so với xe cùng tầm giá niêm yết.

Từ mức giá niêm yết 529 triệu đồng, khách hàng được hỗ trợ trực tiếp 6% theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Khi mua xe và xuất hóa đơn tới 31/5, người mua được tặng thêm 2 năm bảo hiểm (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 10 triệu đồng). Đặc biệt, nếu đổi từ xe xăng sang xe điện trong thời gian trên, VinFast ưu đãi thêm 3%, đưa tổng số tiền người dùng được "lời" trong thời gian này lên tới hơn 57 triệu đồng.

Do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ nên sau khi cộng thêm các chi phí bắt buộc, chủ xe chỉ cần chi từ khoảng 470 triệu đồng để đưa xe xuống đường (tùy khu vực đăng ký). Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá lăn bánh của các mẫu A-SUV hay B-sedan chạy xăng, có thể lên tới hơn 600 triệu đồng.

Nếu lựa chọn hình thức trả góp, khách hàng có thể vay tới 100% giá trị xe với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%).

Chủ sở hữu VF 5 cũng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể so với xe xăng truyền thống nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống V-Green đến 10/2/2029.

"Từ khi chuyển sang VF 5, mỗi tháng mình tiết kiệm được khoảng 4-5 triệu đồng tiền nhiên liệu. Khoản tiền dư ra đó đủ để mình làm thêm rất nhiều việc khác cho gia đình" , anh Khoa chia sẻ.

Kể cả sau khi ưu đãi sạc miễn phí kết thúc, chi phí sạc điện của VF 5 chỉ khoảng 400-500 đồng/km. Trong khi đó, các mẫu sedan hạng B hay A-SUV chạy xăng hiện nay thường tiêu thụ khoảng 6-7 lít/100 km, tương đương chi phí nhiên liệu khoảng 1.400-1.600 đồng/km. Như vậy, chi phí "nuôi xe" của VF 5 chỉ bằng 1/3 so với xe xăng cùng tầm giá.

Sở hữu công năng mạnh mẽ, không gian rộng rãi, trang bị an toàn vượt tầm phân khúc nhưng lại có giá lăn bánh dễ tiếp cận cùng chi phí sử dụng cực thấp, VinFast VF 5 đang là lựa chọn đầu bảng trong nhóm xe đô thị, "áp đảo" không chỉ các đối thủ cùng phân khúc mà cả các dòng xe ở phân khúc cao hơn.