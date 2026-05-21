Máy bay gặp sự cố, vì sao không được làm phồng áo phao trước khi rời cabin?

Thông thường, trước mỗi chuyến bay, tiếp viên hàng không luôn hướng dẫn quy tắc an toàn, chỉ dẫn cho hành khách vị trí cửa thoát hiểm, cách thắt dây an toàn, vị trí, cách sử dụng mặt nạ oxy, cũng như cách hoạt động của áo phao cứu sinh và nhiều lưu ý khác.

Áo phao thường được để trong ngăn nhỏ ngay dưới ghế ngồi. Khách hàng làm phồng áo bằng cách giật mạnh các chốt màu đỏ và chỉ được làm thế sau khi đã ra ngoài máy bay. Nhiều người thắc mắc tại sao lại không được làm phồng áo phao khi vẫn còn ở bên trong máy bay?

Một số người nghĩ rằng mặc pháo phao bơm phồng ảnh hưởng khả năng di chuyển. Hành khách sẽ lóng ngóng hơn khi tìm đường thoát thân qua các lối đi trên máy bay.

Nhiều người không hiểu lý do tại sao ra khỏi máy bay mới được bơm phồng áo phao.

Lý do đó có phần đúng nhưng nguyên nhân thực sự lại khiến mọi người bất ngờ hơn rất nhiều. Một giáo viên vật lý người Anh với nickname VT-physic mới đây đã giải thích về rủi ro khi một hành khách làm phồng áo phao cứu sinh lúc vẫn còn ngồi trên máy bay: "Hành khách này đã làm phồng áo phao trong lúc nghe hướng dẫn thoát nạn. Đó chính xác là cái bẫy tử thần đối với một số hành khách trên chuyến bay".

Người này nhắc lại vụ cướp máy bay khét tiếng liên quan đến chuyến bay 961 của Ethiopian Airlines. Chiếc máy bay này đang hành trình từ Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đến Thủ đô Nairobi của Kenya thì bị 3 tên không tặc khống chế, sau đó phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển khi cạn nhiên liệu. Trong cơn hỗn loạn, một số hành khách hoảng loạn và bơm căng áo phao ngay bên trong khoang cabin.

Đây là sai lầm chết người. Khi nước tràn vào máy bay, nhiều người nổi ngay trong khoang cabin mà không thể lặn xuống cửa thoát hiểm. Trong 175 người có mặt trên khoang, 125 người thiệt mạng, bao gồm cả 3 tên không tặc.

"Những hành khách này đã bị áp lực nước đẩy ngược lên trên và ép chặt vào trần máy bay. Họ bị mắc kẹt bởi chính thứ được thiết kế ra để cứu mạng họ", giáo viên này giải thích thêm.

Ở phần bình luận bài viết, nhiều người liên tục đưa ra những góc nhìn cá nhân. Một người dùng viết: "Một công cụ dù có tốt đến đâu cũng có thể trở nên nguy hiểm nếu không được sử dụng đúng cách".

Chủ một tài khoản bình luận: "Điều tồi tệ hơn là một số người có thể vô tình cản trở đường thoát của người khác chỉ vì họ không tuân thủ các quy tắc an toàn".

Người khác nhận xét: "Áo phao cũng là một trở ngại lớn khi bạn phải di chuyển qua các hàng ghế chật hẹp và lối đi đông đúc. Sự hoảng loạn thực sự làm thay đổi cách con người ta phản ứng trong những khoảnh khắc sinh tử".